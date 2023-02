Auf zur Kieler Woche 2023: das Highlight jeder Segel-Saison

Am Anfang war es nur eine Segelregatta, mittlerweile ist sie ein richtiggehendes Boots-Festival.

Die Besucher:innenzahlen sind rekordverdächtig, denn jedes Jahr reisen etwa 3 Millionen Besucher:innen aus 70 Ländern an.

Ganz Kiel ist nun im Ausnahmezustand

Während der Kieler Woche zählen die Segel-Regatten zu den Highlights. Dieses Jahr erwarten die Veranstalter über 5.000 Segelsportler:innen, die sich in 2.000 Segelbooten im Olympiahafen Schilksee eine heiße Schlacht liefern und nicht nur an einer, sondern gleich an einer ganzen Reihe von Regatten teilnehmen.

Hier trifft sich die internationale Crème de la Crème des Segelsports.

Die Besucher:innen erwartet aber noch viel mehr: Lebensmittelmärkte, Straßenveranstaltungen, Musikevents und ein spektakuläres Feuerwerk.

Das Feuerwerk ist der fulminante Abschluss diese Segelfestes und ist über die gesamte Kieler Bucht gut zu sehen.

Ganz Kiel ist während dieser Tage im Ausnahmezustand. Alle Bereiche des öffentlichen Lebens sind Teil dieses gesellschaftlichen Ereignisses: die Politik, der Sport, die Marine, aber auch die Wissenschaft, die Vereine und auch viele Familien und Gruppen.

Gegensätze verschwimmen, alle geben sich locker und zwanglos, knüpfen neue Kontakte und sammeln neue Erfahrungen.

Unterkünfte gibt es über die ganze Stadt verteilt: Hotels, Ferienwohnungen, Gästezimmer, Herbergen Pensionen.

Besonders beliebt sind Hotels in der Altstadt. Das Hotel the niu Welly ist ein modernes Design-Hotel in der Kieler Altstadt, nur wenige Laufminuten von Hafen und Schweden-Terminal entfernt – ideal für einen Besuch der Kieler Woche.