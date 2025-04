Auftakt für das ancora YACHTFESTIVAL 2025: Wir verlosen 2x2 Tickets

Vom 23. bis 25. Mai 2025 verwandelt sich die ancora Marina in Neustadt in Holstein wieder in das Mekka für Wassersportbegeisterte. Das ancora YACHTFESTIVAL, Deutschlands größte In-Water Boat Show, geht in die 16. Runde und präsentiert sich noch vielfältiger und beeindruckender als je zuvor. Über 160 Aussteller zeigen ihre neuesten Motor- und Segelyachten, innovatives Zubehör und maritime Dienstleistungen direkt am Wasser.