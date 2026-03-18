Was macht die Alte Mu so einzigartig im Land?

Die Alte Mu ist weit mehr als ein Sanierungsprojekt. Sie verbindet kreatives Gewerbe, studentisches Wohnen und soziale Nutzungen unter einem Dach. Rund 3.900 Quadratmeter Wohnfläche entstehen, davon 70 Prozent öffentlich gefördert. Die Gesamtfläche des Komplexes wächst auf etwa 12.000 Quadratmeter. Hier entsteht ein Ort, der Vielfalt und Gemeinschaft aktiv fördert.

Die ersten Initiativen starteten 2013 mit der Produktion von Honig in den Räumlichkeiten der ehemaligen Kunsthochschule und bereits 2017 begannen die Initiatorinnen und Initiatoren Gespräche mit der Stadt Kiel. Nach einem positiven Vorbescheid 2020 folgte 2021 eine Ideenwerkstatt, initiiert von Stadtbaurätin Doris Grondke. Das Berliner Büro Deadline GbR gewann gemeinsam mit dem Kieler Büro Gradwies UG. Ihre Planung überzeugte durch innovative Raumkonzepte und nachhaltige Nutzung. Am 18. März wurde die Baugenehmigung offiziell übergeben.

Was erwartet euch im neuen Komplex?

Wohnen für Studierende und Kreative : Einzelapartments und Wohngemeinschaften schaffen bezahlbaren Wohnraum im Herzen Kiels. Die öffentliche Förderung sichert soziale Durchmischung. Hier wohnt ihr nah an Kultur und Arbeit – ideal für den kreativen Alltag.

: Einzelapartments und Wohngemeinschaften schaffen bezahlbaren Wohnraum im Herzen Kiels. Die öffentliche Förderung sichert soziale Durchmischung. Hier wohnt ihr nah an Kultur und Arbeit – ideal für den kreativen Alltag. Räume für Kunst und Gewerbe: Atelierflächen, Büros und Werkstätten bieten Platz für kreative Köpfe und Unternehmen. Die sanierten Werkstattgebäude und der neue Kopfbau schaffen moderne Arbeitsbedingungen. Kultur und Wirtschaft wachsen hier Seite an Seite.

Warum ist das Projekt wichtig für Kiel?