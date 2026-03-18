Alte Mu Kiel: Kreativzentrum wird Realität
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Die Alte Mu am Lorentzendamm erhält neues Leben: Nach Jahren intensiver Planung liegt die Baugenehmigung für das Kreativzentrum vor. Aus zivilgesellschaftlichem Engagement entsteht ein offener Ort für Kultur, Arbeit und Wohnen – ein Leuchtturmprojekt für Kiels Zukunft.
Was macht die Alte Mu so einzigartig im Land?
Die Alte Mu ist weit mehr als ein Sanierungsprojekt. Sie verbindet kreatives Gewerbe, studentisches Wohnen und soziale Nutzungen unter einem Dach. Rund 3.900 Quadratmeter Wohnfläche entstehen, davon 70 Prozent öffentlich gefördert. Die Gesamtfläche des Komplexes wächst auf etwa 12.000 Quadratmeter. Hier entsteht ein Ort, der Vielfalt und Gemeinschaft aktiv fördert.
Die ersten Initiativen starteten 2013 mit der Produktion von Honig in den Räumlichkeiten der ehemaligen Kunsthochschule und bereits 2017 begannen die Initiatorinnen und Initiatoren Gespräche mit der Stadt Kiel. Nach einem positiven Vorbescheid 2020 folgte 2021 eine Ideenwerkstatt, initiiert von Stadtbaurätin Doris Grondke. Das Berliner Büro Deadline GbR gewann gemeinsam mit dem Kieler Büro Gradwies UG. Ihre Planung überzeugte durch innovative Raumkonzepte und nachhaltige Nutzung. Am 18. März wurde die Baugenehmigung offiziell übergeben.
Was erwartet euch im neuen Komplex?
- Wohnen für Studierende und Kreative: Einzelapartments und Wohngemeinschaften schaffen bezahlbaren Wohnraum im Herzen Kiels. Die öffentliche Förderung sichert soziale Durchmischung. Hier wohnt ihr nah an Kultur und Arbeit – ideal für den kreativen Alltag.
- Räume für Kunst und Gewerbe: Atelierflächen, Büros und Werkstätten bieten Platz für kreative Köpfe und Unternehmen. Die sanierten Werkstattgebäude und der neue Kopfbau schaffen moderne Arbeitsbedingungen. Kultur und Wirtschaft wachsen hier Seite an Seite.
Warum ist das Projekt wichtig für Kiel?
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Die Alte Mu stärkt Kiels kreative und soziale Infrastruktur nachhaltig. Sie zeigt, wie zivilgesellschaftliches Engagement Stadtentwicklung prägen kann. Stadtbaurätin Doris Grondke betont: "Hier entsteht ein offener, kreativer und sozial vielfältiger Ort." Das Projekt setzt ein Zeichen für Zukunftsfähigkeit und Gemeinschaft.
Mit der Baugenehmigung startet die Umsetzungsphase. Turmbau-Aufstockung, Sanierung und Neubau folgen nach Plan. Die Alte Mu eG und die Stadt Kiel arbeiten eng zusammen, um das Projekt zügig voranzubringen. Bald wird der Lorentzendamm um einen lebendigen Treffpunkt reicher sein.
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