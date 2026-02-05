Alex Christensen auf großer Tour 2026

Wann? Freitag, 27. März 2026, 20.00 Uhr Wo? Wunderino Arena Kiel Eintritt: ab 57,00 Euro Tickets: Direkt hier bestellen

Was erwartet euch bei der Tour?

Die „Classical Dance Tour 2026" vereint das Beste aus zwei Welten: klassische Orchesterklänge treffen auf moderne Dance Music. Alex Christensen präsentiert zusammen mit dem Berlin Orchestra eine einzigartige Hit-Sammlung aus den 90er Jahren sowie brandneue Songs. Das spektakuläre Live-Format entführt euch in eine andere Dimension und lässt die legendäre Ära der Dance- und Techno-Szene wieder aufleben. Der Tourstart erfolgt am 21. März 2026 in Hannover, weitere Städte in ganz Deutschland folgen.

Alex Christensen zählt zu den erfolgreichsten DJs und Produzenten Deutschlands. Mit legendären Hits wie "Das Boot" und "United" revolutionierte er die Dance- und Techno-Szene und prägte den Soundtrack der 90er Jahre entscheidend mit. Sein unverwechselbarer Stil bringt seit Jahrzehnten Tanzflächen zum Beben und Herzen zum Schmelzen. Seine Kreativität und Innovationskraft sind bis heute ungebrochen.

Besondere Rückkehr in die Hallen

Nach dem überwältigenden Erfolg seiner Tournee 2024 geht Alex Christensen nun auf die größte Tour seiner bisherigen Karriere. Seine Alben-Reihen "Classical 80s Dance", "Classical 90s Dance" und "Icons" eroberten die Charts und wurden mit zwei Gold-Awards für mehr als 300.000 verkaufte Alben ausgezeichnet. Die einzigartige Verschmelzung von Klassik und Dance Music schafft ein Event-Erlebnis der Extraklasse. Diese Kombination macht jedes Konzert zu einem unvergesslichen Highlight.

Der exklusive Ticket Pre-Sale ist bereits bei CTS Eventim und Myticket gestartet. Sichert euch rechtzeitig eure Plätze, denn die Nachfrage ist riesig. Mit Alex Christensen & The Berlin Orchestra erlebt ihr einen Abend voller Musik, Tanz und purer 90er-Jahre-Nostalgie.

