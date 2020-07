Die Ausstellung "Abtauchen in die Tiefsee" zeigt über 50 zum Teil einzigartige Original-Objekte aus Zoologie und Geologie. Im Wesentlichen werden Tiefseetiere und spektakuläre Originalfundstücke aus der aktuellen geologischen Kieler Tiefseeforschung gezeigt, zum Beispiel der Querschnitt durch einen Kamin einer heißen Tiefseequelle (Schwarzer Raucher), Manganknollen oder ein Tiefseebohrkern, an dem sich vulkanische Ereignisse Mittelamerikas in einem Zeitraum von rund 100.000 Jahren ablesen lassen.



Sensationelle Objekte, die mit zum Teil extrem hohem technischen und finanziellen Aufwand aus der Tiefe der Meere ans Licht der Welt geholt und eigens für die Ausstellung präpariert wurden, machen die Faszination dieser weithin unbekannten Lebenswelten sichtbar. Ein besonderes Highlight ist ein 3 m großes Exemplar des legendären Riesenkalmars Architeuthis dux. Lediglich 300 Exemplare dieser Art sind bislang überhaupt gezählt, nur zwölf Stück weltweit jemals ausgestellt worden.



Eine weitere Besonderheit ist eine Präsentation über den Baikalsee. In diesem sibirischen See gibt es in 1.600 m Tiefe eine echte Süßwasser-Tiefsee. Während einer gemeinsamen Exkursion von Kieler Meeresforschenden mit der Partneruniversität Irkutsk im Jahre 2007 konnten einige echte Tiefseebewohner dieses größten und tiefsten Sees der Erde gefangen werden, die jetzt in der Ausstellung zu bewundern sind.



Modernste Beleuchtungstechnik ermöglicht eine bislang einmalige Präsentation der zum Teil nur fingergroßen Objekte im Zoologischen Museum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Großes Interesse dürfte auch die Präsentation wissenschaftlich einmaliger Präparate wie das des Großflossentintenfisches Magnapinna atlantica hervorrufen. Von ihm sind weltweit bislang nur vier Exemplare bekannt. Eine Reliefkarte, auf der die Tiefen der Weltmeere dreidimensional sichtbar und erfahrbar gemacht werden, schlägt einen Bogen von den Tiefsee-Organismen und ihren Anpassungen bis hin zu aktuellen geologischen Forschungsschwerpunkten der Kieler Meeresforschung.

Quelle: CAU / Zoologisches Museum Kiel