Wann? Samstag, 13. Juni 2026, um 19.30 Uhr Wo? Paul-Gerhardt-Kirche Eintritt: auf Spendenbasis

Wer sind "nur wir"?

"nur wir" sind vier Sänger aus Kiel, die ausschließlich mit ihren Stimmen ein beeindruckendes Klangspektrum erzeugen. Die Band ist seit vielen Jahren fest in der norddeutschen A-Cappella-Szene verankert und hat sich einen Namen gemacht. Ohne ein einziges Instrument schaffen sie es, ihr Publikum immer wieder zu faszinieren. Ihre Leidenschaft für Vokalmusik ist in jedem Auftritt spürbar.

Was erwartet euch musikalisch?

Das Repertoire der Gruppe ist ebenso vielseitig wie unterhaltsam: Von Pop und Rap über Klassik bis zu Jazz verbinden die Musiker unterschiedlichste Stilrichtungen. Nicht selten verschmelzen mehrere Genres sogar innerhalb eines einzigen Stücks. Diese musikalische Bandbreite macht jeden Auftritt zu einem Erlebnis. Langeweile kommt bei "nur wir" garantiert nicht auf.

Warum ist das Konzert besonders?

Neben musikalischer Präzision zeichnet sich "nur wir" vor allem durch ihre Bühnenpräsenz aus. Mit Witz, Charme und spürbarer Spielfreude nehmen sie ihr Publikum mit auf eine unterhaltsame Reise durch die Welt der Vokalmusik. Die vier Kieler verstehen es, ihre Zuhörer zu begeistern und einzubinden. Ihr norddeutscher Charme sorgt für eine lockere, herzliche Atmosphäre.

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