In der SPD engagiert sich Schubert seit Jahren aktiv. Sie war Mitglied des Juso-Kreisvorstands und stellvertretende Kreisvorsitzende. Als Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion kennt sie die kommunalpolitischen Strukturen bereits bestens. Kürzlich wurde sie zudem zu einer von zwei stellvertretenden Landesvorsitzenden der SPD gewählt.

Christina Schubert vereint Theorie und Praxis, denn nach dem Referendariat in Eckernförde unterrichtete sie an der Heinrich-Heine-Schule in Heikendorf. Seit Februar 2024 arbeitet sie bei Dataport AöR als Geschäftsfeldentwicklerin für Digitalisierung der kommunalen Daseinsvorsorge. Diese Kombination aus pädagogischer Expertise und digitaler Kompetenz bringt sie nun von der Spitze der SPD Ratsfraktion ins Rathaus ein.

Die 36-jährige Hamburgerin kam 2011 zum Studium nach Kiel und blieb der Fördestadt treu. An der Christian-Albrechts-Universität studierte sie Lehramt in den Fächern Latein, Geschichte und Italienisch . Nach Bachelor und Master folgte 2022 die Promotion in Empirischer Bildungsforschung. Parallel sammelte sie praktische Erfahrung als Schulbegleiterin und wissenschaftliche Mitarbeiterin.

Sascha Thümmler kommt aus Sachsen und bringt umfassende Finanzexpertise mit. Er setzte sich in der Abstimmung in der Kieler Ratsversammlung knapp gegen den Kandidaten der CDU, der FDP und des SSW, Björn Will, durch. Der 49-Jährige aus Crimmitschau ist Diplom-Finanzwirt, Diplom-Wirtschaftsjurist und Master of Laws. Seine Laufbahn begann in Finanzämtern in Dresden und Chemnitz, wo er als Steuerfahndungsprüfer arbeitete. Diese Erfahrung prägt seinen Blick auf öffentliche Finanzen bis heute.

Seit 2020 arbeitet Thümmler im Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft. Dort gehörte er zum Leitungsstab und war 2024 kommissarisch Leiter des Ministerbüros. Zwischenzeitlich arbeitete er 2025 als Büroleiter der Bundesschatzmeisterin der Grünen. Bei der Landtagswahl 2024 trat er als Direktkandidat in Chemnitz an und machte seinen Schwerpunkt deutlich: verantwortungsvoller Umgang mit öffentlichen Geldern.

Welche Herausforderungen warten?

Als neuer Stadtrat für Finanzen übernimmt Thümmler ein anspruchsvolles Ressort. Er folgt auf Christian Zierau, der Ende 2025 nach Hamburg wechselte und dort nun als Bezirksamtsleiter in Eimsbüttel arbeitet. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer zeigt sich erleichtert, dass die Lücke schnell geschlossen werden konnte. Mit seiner Expertise in Steuerfragen und Haushaltspolitik soll Thümmler Kiel auf einen zukunftsfähigen Kurs bringen. Keine leichte Aufgabe, denn die finanzielle Lage der Stadt Kiel ist nach wie vor sehr angespannt.

Christina Schubert startet am 1. Mai 2026, wenn ihre Vorgängerin Renate Treutel nach zwölf Jahren in den Ruhestand geht. Die Stadträtin aus Schilksee kann dann ihre Vision von moderner Bildungspolitik umsetzen. Sascha Thümmler beginnt zum frühestmöglichen Zeitpunkt – der verheiratete Sachse wird dafür von Chemnitz an die Förde ziehen.

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