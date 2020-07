Zoo "Arche Noah" in Grömitz

Die Herkunft, Haltung und Aufzucht der Tiere in dem 10 ha großem Zoo "Arche Noah" werden an Infotafeln ausführlich dokumentiert. Artenschutz und Fortpflanzung nehmen einen hohen Stellenwert ein. Die meisten der Tiere werden in Freigehegen gehalten.

Die Tiere in der Arche Noah

Einzigartig in Deutschland ist der Liger-Bestand (Kreuzung aus Tiger und Löwe). Ansonsten trifft man hier folgende Tierarten an: Hauskaninchen, Nymphensittiche, Rotgesichtmakake, Nasenbären, Seehunde, Hochlandrinder, Bennetkängurus, Meerschweinchen, Tiger, Alpenmurmeltiere, Frettchen, Trampeltiere, Nordamerikanische Waschbären, Luchse, Shetlandponys, Pumas und viele mehr.

Streichelzoo für Groß und Klein

Ein besonderes Erlebnis ist der Zoo für kleine Gäste, denn einige Tiere lassen sich anfassen und auch gerne streicheln. Außerdem gibt es eine Bimmelbahn und einen großzügig angelegten Spielplatz. Der Grill- und Picknickplatz lädt zum Verweilen ein und wird darüber hinaus für Veranstaltungen genutzt.

Das Holzhaus-Café

Auch ein kleines Holzhaus-Café lädt die Besucher zum verweilen ein. Verköstigt wird man hier mit Kaffee & Kuchen, Belgischen Waffeln oder Eis. Aber auch Pommes, Würstchen, Pasta und Schnitzelgerichte stillen den etwas größeren Hunger. Das Café liegt direkt am Wasser, von der Sommerterasse bietet sich also ein toller Ausblick.

Anfahrt mit dem Auto

Der Zoo liegt direkt an der B 501 in Grömitz. Fahrzeuge können gebührenfrei auf dem Parkplatz abgestellt werden.



