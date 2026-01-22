Wann? Sonntag, 1. Februar 2026, 11.00 Uhr Wo? Kieler Turnerbund Brunswik Eintritt: Mitglieder zahlen 15 Euro, Nicht-Mitglieder 30 Euro Tickets: www.kieler-tb.de

Was macht den Yoga- und Wellnesstag besonders?

Der Tag beim Kieler TB steht für Niedrigschwelligkeit und Flexibilität. Ihr könnt spontan an mehreren Sessions teilnehmen – ganz ohne feste Kursbindung. Vorkenntnisse sind nicht nötig, jede:r kann mitmachen und Neues ausprobieren. Entspannte Atmosphäre und freie Wahl stehen im Mittelpunkt.

Welche Angebote erwarten euch?

Freut euch auf eine Vielfalt an Kursen: Yoga bringt innere Ruhe, Pilates stärkt sanft die Muskulatur, Qi Gong fördert die Balance und verschiedene Entspannungseinheiten sorgen für Wohlbefinden. Ihr könnt jedes Angebot flexibel nutzen und zwischen den Einheiten wechseln.

Wie profitieren Teilnehmende?

Ihr genießt den Tag ohne Stress und Zeitdruck. Die Teilnahmegebühr gilt für den gesamten Wellnesstag – Mitglieder zahlen 15,- €, Nicht-Mitglieder 30,- €. Getränke und frisches Obst sind inklusive, damit ihr euch rundum wohlfühlen könnt. Die freie Wahl der Kurse ermöglicht euch, genau das auszuwählen, was euch guttut.

Warum ist das Event einzigartig?

Die Veranstaltung ist bewusst offen gehalten – ihr braucht keine Anmeldung zu einzelnen Kursen, sondern könnt euch frei bewegen. Der Kieler TB schafft Raum für Begegnungen und Austausch, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene. Das Vereinsheim und die Gelehrtenhalle bieten ideale Bedingungen für entspannte Stunden.

Wo findet das Event statt und wie meldet ihr euch an?

Der Yoga- & Wellnesstag läuft im Vereinsheim und der Gelehrtenhalle des Kieler TB. Für weitere Infos und die Anmeldung besucht ihr einfach www.kieler-tb.de. Bei Fragen steht euch das Team gern zur Verfügung – unkompliziert und persönlich.

Was solltet ihr noch wissen?

Ihr könnt euch jederzeit informieren, Rückfragen stellen oder weiteres Material anfordern. Das Team des Kieler TB und die Organisator:innen unterstützen euch gern. Die Veranstaltung ist offen für alle – unabhängig von Erfahrung oder Fitnesslevel.

Wie könnt ihr dabei sein?

Meldet euch direkt beim Kieler Turnerbund Brunswik von 1899 e.V. an und sichert euch einen Platz. Die Teilnahme ist unkompliziert – einfach vorbeikommen oder vorab über die Website anmelden. Gemeinsam entspannen und Neues entdecken steht im Fokus.

Ihr seid neugierig auf noch mehr Events und Inspiration? Schaut doch mal bei kiel-magazin.de vorbei – dort findet ihr weitere Tipps für entspannte Tage in Kiel.