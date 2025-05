World IBD Day: Lichtinstallationen machen auf chronisch-entzündliche Darmerkrankungen aufmerksam

600.000 Betroffene in Deutschland

In Deutschland leiden rund 600.000 Menschen an CED wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, die mit wiederkehrendem Durchfall, Fieber, Schmerzen und psychischen Belastungen einhergehen. Schätzungen zufolge wird bald mehr als 1% der Bevölkerung in Industrieländern von diesen Erkrankungen betroffen sein.

Lichtinstallationen am Unihochhaus und Juridicum

Um Aufmerksamkeit für CED zu schaffen, werden am Abend des 19. Mai das Unihochhaus am Christian-Albrechts-Platz und das Juridicum an der Kreuzung Olshausen-/Leibnizstraße in Kiel lila angestrahlt. Flammen im Bauch der lilafarbenen Figur am Unihochhaus symbolisierten dabei die Darmentzündung.

Musikvideo erzählt Liebesgeschichte zweier Betroffener

Forschende des Instituts für Klinische Molekularbiologie (IKMB) der CAU und des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) haben zudem ein Musikvideo mit selbstgetextetem Lied produziert. Es erzählt die Geschichte zweier CED-Betroffener, die ihre Erfahrungen teilen. Die Grafiken stammen vom Kieler Comiczeichner Volker Sponholz.

Kieler Forschung seit Jahrzehnten führend

An der CAU und dem UKSH wird seit Jahrzehnten intensiv an CED geforscht – im Rahmen des Exzellenzclusters PMI und weiterer Projekte. "In den vergangenen Jahren haben wir große Fortschritte gemacht, zahlreiche Mechanismen der Krankheitsentstehung besser verstanden und neue Therapieansätze gefunden. Dennoch ist der Forschungsbedarf weiterhin groß", erklärt Professor Andre Franke, Direktor des IKMB.

Spezialisierte Behandlung am CCIM in Kiel

Für CED-Patienten gibt es in Kiel eine spezialisierte Entzündungsambulanz, das Comprehensive Center for Inflammation Medicine (CCIM), am UKSH. Hier erhalten Betroffene eine interdisziplinäre und präzise Behandlung nach neuesten Forschungserkenntnissen. Zunehmend kommen auch präzisionsmedizinische Ansätze zum Einsatz, die die Erkrankung individuell betrachten.

Mit den Aktionen zum World IBD Day wollen der Exzellenzcluster PMI, die CAU und das UKSH sowohl auf das Leid der Betroffenen als auch auf die Forschungsfortschritte und den weiterhin bestehenden Bedarf an besseren Therapien aufmerksam machen.

Das Musikvideo ist online unter youtube.com zu finden.