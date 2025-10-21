Wintermarkt in der Alten Mu 2025

Das erwartet euch beim ALTE MU Wintermarkt

Am 29. November 2025 öffnet die ALTE MU ihre Türen für einen Wintermarkt, der Nachhaltigkeit und Gemütlichkeit vereint. Zwischen 13 und 18 Uhr findet ihr handgefertigtes Kunsthandwerk, regionale Keramik und Prints. Genießt dazu Glühwein, Kinderpunsch und leckere Speisen in entspannter Atmosphäre.

Kreative Mitmachaktionen und musikalischer Ausklang

Freut euch auf kreative DIY-Angebote, die den Tag besonders machen. Ab 18 Uhr verlagert sich das Geschehen in den Hof und Garten, wo euch Glühwein am Feuer, Punsch am Lehmbackofen und Sternengucken erwarten. Musik sorgt für eine warme Winterstimmung und begleitet euch durch den Abend.

Nachhaltigkeit im Mittelpunkt

Der ALTE MU Wintermarkt setzt konsequent auf einen nachhaltigen Ansatz. Die Standanmeldung ist bis zum 2. November 2025 ausschließlich online möglich, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. So bleibt das Event übersichtlich und umweltfreundlich.

