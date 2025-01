Stadtwerke Eisfestival in Kiel mit Rekordergebnis

Der neue Standort am Germaniahafen hat sich als positiv erwiesen. Durch die zentrale Lage gegenüber vom Hauptbahnhof und die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr konnten mehr Kinder, Jugendliche und Schulklassen die Eisbahn autark erreichen.

Frank Meier, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Kiel AG, zeigt sich zufrieden: "Als Titelsponsor der ersten Stunde bieten wir so den Menschen winterliches Vergnügen. Und die Trennung der Eisfläche und der Stockschießbahnen sorgt dabei für mehr Spaß bei weniger Energieverbrauch. Eine Win-Win-Situation für das Eisfestival und die Umwelt."

Stockschießen und Kindergeburtstage beliebt

Auch das vom Eislaufen getrennte Stockschießen auf fünf Kunststoffbahnen kam bei den Gästen gut an. Mit 529 gebuchten Bahnstunden wurde der Rekord der Vorsaison um 14% übertroffen. Der ganztägige Parallelbetrieb von Eislaufbahn und Stockschießbahnen hat sich bewährt. Zudem wurden 62 Kindergeburtstage auf der Eisbahn gefeiert, was einem Plus von 15% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Stadtwerke Kiel MASTERS und EisDISCO als Highlights