Der plötzliche Wintereinbruch in Kiel bringt Schnee und Eis. Der Winterdienst reagiert mit großem Einsatz, damit Straßen und Wege sicher bleiben.
Was kennzeichnet den aktuellen Wintereinbruch?
Zu Jahresbeginn sorgt feuchter Schnee und anhaltende Kälte für schwierige Bedingungen in Kiel. Der Schnee gefriert sofort auf den sehr kalten Straßen, wodurch sich rasch eine geschlossene Eisdecke bildet. Die Wetterlage erfordert durchgängigen Einsatz und flexible Anpassung der Maßnahmen.
Seit dem Wochenende sind 120 Mitarbeitende des Abfallwirtschaftsbetriebs Kiel mit 75 Fahrzeugen im Stadtgebiet aktiv. Besonders herausfordernd ist die schnelle Bildung von Eis. Die Teams mussten ihre Arbeit teils unterbrechen und fortsetzen, sobald die Bedingungen es zuließen.
Welche Maßnahmen werden konkret umgesetzt?
Zur Sicherung der Verkehrswege wurden 70 Tonnen Salz und 70 Tonnen Sand verteilt. Die Einsatzkräfte konzentrieren sich auf Hauptstraßen und wichtige Achsen. Die Maßnahmen werden fortlaufend überprüft und bei Bedarf angepasst, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.
Die Kieler Verkehrsgesellschaft nimmt den Betrieb schrittweise wieder auf. Seit gestern fahren fast alle Linien, nur wenige Ausnahmen bestehen. Die KVG-Leitstelle überwacht die Situation und prüft die Strecken regelmäßig, um den Linienverkehr möglichst stabil zu halten.
Wer ist für Gehwege und Nebenflächen verantwortlich?
Laut Straßenreinigungssatzung sind Eigentümer verpflichtet, Schnee und Eis auf Gehwegen, Treppen und Radwegen zu beseitigen. Die Räumung muss werktags bis 7 Uhr und an Sonn- und Feiertagen bis 8 Uhr erfolgen, auf mindestens 1,50 Meter Breite.
Oberbürgermeister Ulf Kämpfer dankt allen Einsatzkräften und betont die Bedeutung der Zusammenarbeit von Stadt, Betrieben und Bürgern in dieser herausfordernden Situation. Die gemeinsame Anstrengung sorgt für Sicherheit trotz widriger Bedingungen.
Für weitere Hinweise zum Winterdienst und aktuelle Verkehrsinformationen empfiehlt sich ein Besuch auf den offiziellen Seiten der Stadt Kiel.