Erste Windjammer-Segelparade für alle

Die Kieler Woche 2020 wird in diesem besonderen Jahr ganz anders aussehen als gewohnt. Viele Veranstaltungen müssen leider ausfallen. Ein Klassiker bleibt – wenn auch in neuer Form: Die traditionelle Windjammerparade wird in diesem Jahr zur Windjammer-Segelparade für alle. Alle Segler – egal ob privat, geschäftlich oder traditionell – können teilnehmen und sich jetzt anmelden. Die Parade wird am zweiten "KiWo"-Samstag, 12. September 2020, stattfinden.