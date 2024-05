Einschränkungen: Wertstoff-Zentrum des ABK wird erweitert

Für vorbereitende Baumaßnahmen kommt es in der Zeit von Mai bis September dieses Jahres zu Einschränkungen auf der Anlage in Wellsee. So wird das ABK-Wertstoff-Zentrum Kiel während der Arbeiten zeitweise vor Ende der üblichen Öffnungszeit oder einige Tage komplett schließen müssen.

Vom 27. bis 31. Mai 2024 gibt es folgende Änderungen: Statt um 9.00 Uhr können Kieler bereits ab 7.00 Uhr ihre Wertstoffe abgeben. Dafür endet die Annahme bereits um 15.00 Uhr statt wie bislang um 17.00 Uhr. Anliefernde müssen sich darauf einstellen, dass pünktlich geschlossen wird, damit die Betriebssicherheit gewährleistet wird.

Im genannten Zeitraum Ende Mai werden Verbindungsleitungen und Elektroanschlüsse verlegt. Da eine Schmutzwasserleitung umgeleitet wird, müssen Kunden zeitweise bei der Zufahrt auf das Gelände umgeleitet werden. Außerdem werden im Laufe der Arbeiten in diesem Jahr ein Schleppdach und eine Photovoltaikanlage errichtet.

Der ABK wird aktuell über die Maßnahmen und den Fortschritt berichten. Der ABK-Wertstoffhof in der Daimlerstraße ist wie üblich montags bis freitags von 8.00 bis 16.00 Uhr für Kunden geöffnet.

Auch das Schadstoffsammelmobil ist weiter in den Stadtteilen unterwegs. Weitere Informationen gibt es unter www.abki.de.