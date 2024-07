"Die Wellenreiter": Unterstützung für Kinder psychisch belasteter Eltern

Wann: 12. September bis 5. Dezember 2024, donnerstags von 15.30 bis 17.00 Uhr Wo: Eziehungsberatungsstelle Süd-Ost, Kaiserstraße 100, 24143 Kiel

Schätzungen zufolge hat jedes vierte Kind in Deutschland Eltern, die vorübergehend oder langfristig von einer psychischen Erkrankung betroffen sind. Psychisch erkrankte Eltern stehen in ihrem Alltag meist vor besonderen Herausforderungen. Aber auch für deren Kinder geht diese Zeit mit vielfältigen Veränderungen einher, die sie häufig nicht verstehen können.

Die Gruppe "Wellenreiter" findet vom 12. September bis 5. Dezember immer donnerstags von 15.30 bis 17.00 Uhr statt. Geleitet wird sie von der Sozialpädagogin Lena Jesußek und der Psychologin Maike Daffinger. Die Treffen finden in den Räumlichkeiten der Erziehungsberatungsstelle Süd-Ost in der Kaiserstraße 100 statt. In den Ferienzeiten pausiert die Gruppe.

Das Angebot schafft einen Raum für das oft tabuisierte Thema der psychischen Erkrankungen und die damit verbundenen Gefühle der Kinder. Es vermittelt kindgerechte Erklärungen und übt spielerisch den Umgang mit typischen Belastungen und Problemen. Gleichzeitig soll auch Platz für Leichtigkeit und Spaß sein.

Bei Interesse informiert die Erziehungsberatung gerne in einem unverbindlichen Vorgespräch über die Gruppe. Diese Gespräche finden Anfang September statt. Anmeldungen sind telefonisch unter (0431) 805373 oder per E-Mail an anmeldung-eb@kiel.de möglich.

Mit "Wellenreiter" setzt die Erziehungsberatung Kiel ein wichtiges Zeichen. Sie erkennt die besonderen Herausforderungen an, denen Kinder psychisch belasteter Eltern ausgesetzt sind. Durch Austausch, Wissensvermittlung und gemeinsames Üben in der Gruppe sollen die Kinder Strategien entwickeln, um mit ihrer Situation besser umgehen zu können. Der spielerische Ansatz und der Spaß in der Gemeinschaft sind dabei ebenso wichtig wie der ernsthafte Umgang mit dem schwierigen Thema.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel