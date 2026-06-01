Wasser & Wärme Manfred Slamanig GmbH: Heizung, Sanitär und Klima
Ratgeber Handwerker in Kiel
Seit über 45 Jahren steht die Wasser & Wärme Manfred Slamanig GmbH für erstklassige Heizungs- und Sanitärinstallationen im Großraum Plön. Ob moderne Heizsysteme oder Traumbäder – hier seid ihr in besten Händen. Und auch als Arbeitgeber ist das Unternehmen eine gute Wahl!
Welche Leistungen bietet der Meisterbetrieb?
Die Wasser & Wärme Manfred Slamanig GmbH versorgt euch mit einem umfassenden Leistungsspektrum rund um Heizung, Sanitär und Klima. Das Team betreut private Hausbesitzer ebenso wie Architekten in Preetz, Plön, Schwentinental und Umgebung.
Als Vaillant Kompetenzpartner garantiert der Betrieb höchste Qualitätsstandards. Von der ersten Beratung bis zur Wartung begleiten euch die Profis zuverlässig durch jedes Projekt. Zusätzlich profitiert ihr von regelmäßigen Wartungen sowie dem Notfalldienst rund um die Uhr.
Heizungs- und Klimatechnik
Moderne Heiztechnik spart Energie und schont die Umwelt. Das Angebot reicht von Gas- und Ölheizungen über Pelletkessel bis zu innovativen Wärmepumpen. Besonders zukunftsweisend ist die Solartechnik, die Sonnenenergie direkt nutzt und langfristig eure Kosten senkt. Die Heizungsinstallateure analysieren euer Gebäude und empfehlen das passende System.
Zusätzlich sorgt die Wasser & Wärme Manfred Slamanig GmbH mit der richtigen Klima- und Lüftungstechnik für optimales Raumklima.
Bäder und Wellness
Die Sanitärinstallateure verwandeln jedes Badezimmer in eine exklusive Wohlfühloase. Ob barrierefreies Generationenbad oder luxuriöser Wellnessbereich mit Whirlpool – eure Wünsche stehen im Mittelpunkt.
Das Team plant gemeinsam mit euch das perfekte Konzept für euer Bad und setzt es fachgerecht um. Dampfduschen, moderne Armaturen und durchdachte Raumkonzepte schaffen Atmosphäre.
Welche Jobs bietet das Unternehmen?
Die Wasser & Wärme Manfred Slamanig GmbH sucht engagierte Mitarbeiter für verschiedene Positionen. Der Meisterbetrieb bietet sichere Arbeitsplätze in einem familiären Umfeld mit modernen Arbeitsprozessen. Das Team arbeitet mit innovativen Werkzeugen wie dem digitalen Tool "mobiler Monteur". Flache Hierarchien und eigenverantwortliches Arbeiten prägen die Unternehmenskultur.
Anlagenmechaniker für Kundendienst und Wartung (m/w/d)
In dieser Position übernehmt ihr die Wartung und Pflege von Sanitär- und Heizungsanlagen im gesamten Einsatzgebiet. Ihr führt Fehleranalysen durch, stellt Störungsursachen fest und behebt diese zuverlässig. Die Inbetriebnahme neuer Anlagen gehört ebenso zu euren Aufgaben wie die Beratung von Kollegen. Ihr arbeitet selbstständig und eigenverantwortlich beim Kunden vor Ort. Dabei beratet ihr auch zu sinnvollen Folgeaufträgen und sichert so langfristige Kundenbeziehungen.
Hier erfahrt ihr, was von euch erwartet wird.
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (m/w/d)
Hier installiert ihr moderne Heizsysteme und Bäder nach neuesten technischen Standards. Die Kundenabsprachen zu den durchzuführenden Arbeiten liegen in eurer Verantwortung. Ihr arbeitet selbstständig an euren Projekten und dokumentiert die Arbeiten sowie Aufmaße direkt vor Ort. Zusätzlich führt ihr Kleinaufträge aus dem Sanitärbereich im Kundendienstbereich durch. Die Arbeit kombiniert Installation, Beratung und handwerkliche Präzision.
Hier erfahrt ihr, welche Voraussetzungen nötig sind.
Ausbildung Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (m/w/d)
Die Ausbildung bietet euch vielseitige Tätigkeitsbereiche in einem innovativen und modernen Umfeld. Täglich erwarten euch neue und spannende Aufgaben sowie Herausforderungen, die euch wachsen lassen. Ihr erhaltet Freiraum für kreative Gestaltungsmöglichkeiten und arbeitet mit modernster Technik und Werkzeugen. Der Einsatz erfolgt in allen verschiedenen Arbeitsbereichen des Unternehmens. Besonders motivierte Azubis erhalten Prämien für gute Leistungen, etwa einen Zuschuss zum Führerschein.
Hier erfahrt ihr, was die Ausbildung besonders macht.
Wie könnt ihr euch bewerben?
Interessierte können direkt Kontakt mit der Wasser & Wärme Manfred Slamanig GmbH aufnehmen. Sendet eure aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und relevanten Zeugnissen an die unten stehende Postanschrift oder E-Mail-Adresse senden oder das Bewerbungsformular nutzen.
Das Team freut sich darauf, euch kennenzulernen und eure Fragen zu beantworten. Ob erfahrene Fachkraft oder motivierter Berufseinsteiger – hier findet ihr euren Platz in einem starken Team.