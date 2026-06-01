Welche Leistungen bietet der Meisterbetrieb?

Die Wasser & Wärme Manfred Slamanig GmbH versorgt euch mit einem umfassenden Leistungsspektrum rund um Heizung, Sanitär und Klima. Das Team betreut private Hausbesitzer ebenso wie Architekten in Preetz, Plön, Schwentinental und Umgebung.

Als Vaillant Kompetenzpartner garantiert der Betrieb höchste Qualitätsstandards. Von der ersten Beratung bis zur Wartung begleiten euch die Profis zuverlässig durch jedes Projekt. Zusätzlich profitiert ihr von regelmäßigen Wartungen sowie dem Notfalldienst rund um die Uhr.

Heizungs- und Klimatechnik

Moderne Heiztechnik spart Energie und schont die Umwelt. Das Angebot reicht von Gas- und Ölheizungen über Pelletkessel bis zu innovativen Wärmepumpen. Besonders zukunftsweisend ist die Solartechnik, die Sonnenenergie direkt nutzt und langfristig eure Kosten senkt. Die Heizungsinstallateure analysieren euer Gebäude und empfehlen das passende System.

Zusätzlich sorgt die Wasser & Wärme Manfred Slamanig GmbH mit der richtigen Klima- und Lüftungstechnik für optimales Raumklima.

Bäder und Wellness

Die Sanitärinstallateure verwandeln jedes Badezimmer in eine exklusive Wohlfühloase. Ob barrierefreies Generationenbad oder luxuriöser Wellnessbereich mit Whirlpool – eure Wünsche stehen im Mittelpunkt.

Das Team plant gemeinsam mit euch das perfekte Konzept für euer Bad und setzt es fachgerecht um. Dampfduschen, moderne Armaturen und durchdachte Raumkonzepte schaffen Atmosphäre.