Was ist die Kieler Woche?

Was macht die Kieler Woche zum größten Volksfest Nordeuropas?

Die Kieler Woche zählt zu den größten Segelsportereignissen weltweit und ist zugleich Nordeuropas größtes Sommerfest. Über 4.000 Segler aus 47 Nationen messen sich auf der Kieler Förde, während an Land viele Konzerte auf mehreren Bühnen stattfinden.

Am 23. Juli 1882 starteten 20 Yachten vor Düsternbrook zur ersten Regatta. Der Erfolg führte ab 1884 zur Ausdehnung auf eine ganze Woche. Ein Journalist prägte 1894 den Namen "Kieler Woche". Kaiser Wilhelm II. besuchte ab 1889 regelmäßig die Wettfahrten und förderte als Kommodore den Segelsport aktiv.

Welche Höhepunkte prägten die frühen Jahre?

1895 wurde im Rahmen der Kieler Woche der Kaiser-Wilhelm-Kanal feierlich eröffnet. 1892 lagen bereits 100 Anmeldungen vor – die Veranstaltung hatte sich etabliert. 1905 kamen erstmals Motorbootrennen hinzu. Bis 1914 gingen fast 6.000 Boote an den Start, bevor der Erste Weltkrieg die Tradition unterbrach.

Die Weltkriege unterbrachen die Tradition komplett: 1915–1919 und 1940–1944 fand keine Kieler Woche statt. 1945 organisierte die britische Besatzungsmacht die "Kiel-Week" ohne deutsche Beteiligung. 1947 und 1948 half "Kiel im Aufbau" der Bevölkerung, neuen Lebensmut zu fassen. Erst 1949 gab es wieder eine gemeinsame Veranstaltung mit Segelsport und Volksfest.

Welche Meilensteine folgten?

1950 eröffnete Bundespräsident Theodor Heuss erstmals die Kieler Woche. 1972 fanden zum zweiten Mal Olympische Segelwettbewerbe in Kiel statt. Aus diesem Anlass entstand die erste Windjammerparade, die heute am letzten Samstag über 100 Groß- und Traditionssegler durch die Förde führt. 1974 wurde die Spiellinie nach olympischem Vorbild eingerichtet.

Über 3 bis 4 Millionen Gäste besuchen jährlich die neuntägige Veranstaltung mit mehr als 2.000 Einzelveranstaltungen. Marineeinheiten aus über 14 Nationen laden zum "Open Ship" ein. Die Innenstadt verwandelt sich in eine Festmeile mit internationalen Ständen und kulinarischen Spezialitäten. Seit 2005 wird der Weltwirtschaftliche Preis verliehen, seit 2015 findet das KISS-Symposium für maritime Sicherheit statt.

Der "Sternenzauber über Kiel" bildet den krönenden Abschluss. Seit 2021 wird das Höhenfeuerwerk durch eine multimediale Inszenierung mit Scheinwerfern, Lasern und Drohnen ergänzt. Hunderttausende versammeln sich an der Kiellinie für dieses spektakuläre Finale über der Förde.

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