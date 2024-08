Wandern in den Picos de Europa – hier findet sich Spaniens wildes Herz

Beim Wandern in den Picos de Europa sind es die tiefen Schluchten und die steil aufragenden Wände, die den meisten in Erinnerung bleiben. Spanien ist weit mehr als sonnenverwöhnte Strände, Sangria aus Eimern und ein pulsierenden Nachtleben. Viele sagen dem Massentourismus mittlerweile ab und entscheiden sich stattdessen dafür, ein Land auf die schönste Art und Weise kennenzulernen – beim Wandern auf den Gipfeln.

Wer in den Picos de Europa wandert, der findet zur Ruhe, denn die Besteigung eines Gipfels ist meditativ und sie belohnt am Ende mit Momenten, die gleichermaßen einen Blick in die Ferne als auch in einen selbst bedeuten. Die Picos des Europa sind wild, schroff und strotzen nur so vor wilder Schönheit.

Ein Wandernetzwerk für alle Levels

So mancher Blick auf die Picos de Europa aus der Ferne ist Respekt einflößend. Vor dem Wandern inmitten der malerischen Gipfel muss sich allerdings niemand fürchten, denn es gibt Wege für alle Arten von Wanderern. Der trittsichere Hochalpinist findet seine Herausforderung und der Anfänger nähert sich in kleinen Schritten seinen Limits, indem mit leichten und kurzen Wanderungen begonnen wird.

Während die Picos de Europa bei Wanderern aus Spanien längst kein Geheimtipp mehr sind, entdecken die internationalen Wanderfreunde die Region erst langsam. Viele Reisende, die sich zum ersten Mal für dieses Gebirge entscheiden, staunen über die perfekte Beschilderung, die gepflegten Routen und generell über die Infrastruktur, die Wanderern geboten wird.

Durch tiefe Schluchten und über hohe Gipfel

Es ist die Vielseitigkeit der Picos de Europa, die beim Wandern für die besonderen Momente garantiert. Einer der schönsten und bekanntesten Wanderwege, die Ruta de Cares, führt durch eine der beeindruckendsten Schluchten im Gebirge. Selbst Anfänger begehen diesen Weg gerne, denn er ist gut gesichert und bietet auch dem wenig erfahrenen Alpinisten mit mittlerer Kondition beste Ausblicke auf die schroffen Bergwände.

Die Seele baumeln lassen – das geht am besten in den Hochalmen, beim Wandern an der Küste und in der Nähe der Bergseen. Die Luft ist klar und rein und immer wieder warten einsame Fleckchen auf einen, die zu einer entspannten Rast im Grünen einladen. Geübte Wanderer, die schon den ein oder anderen Gipfel bestiegen haben, finden in den Picos de Europa natürlich Herausforderungen, denen sie sich mit der entsprechenden Vorbereitung stellen. Ein Beispiel hierfür ist der Picu Urriellu, der sich entweder alleine, oder aber mit einem Bergführer besteigen lässt.

Wer in den Berghütten in den Picos de Europa rechtzeitig reserviert oder die Planung der Wanderungen einem erfahrenen Team überlässt, der darf versichert sein, dass Abenteuer und Momente warten, die selbst den viel gereisten Naturfreund überraschen. Den Abend bei lokalen Käsesorten aus dem Gebirge und frischem Brot ausklingen lassen – das ist der Zeitpunkt, an dem die meisten Wanderer spätestens erkennen, dass sie eine vollkommen neue Seite von Spanien kennengelernt haben.