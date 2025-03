Unbegrenzter Spielspaß in der Action Arena

In der Action Arena erwarten die Besucher über 100 verschiedene Sport- und Spielaktivitäten. Zu den Highlights gehören eine 400 Quadratmeter große Lasertag-Arena, in der man ab 8 Jahren und einer Mindestgröße von 1,35 Metern spannende Duelle austragen kann, sowie eine Schwarzlicht-Minigolf-Anlage, die in einem beeindruckenden Unterwasser-Ambiente gestaltet ist.

Doch damit nicht genug: Besucher und Besucherinnen können sich außerdem an Rennsimulatoren, Flipperautomaten, Billardtischen und Airhockey-Tischen austoben oder ihr Können an Basketball-Körben und Kickertischen unter Beweis stellen. Für Videospiel-Fans gibt es zudem eine große Auswahl an modernen Games und Klassikern wie Pac-Man. Wer es futuristisch mag, kann in die Virtual Reality Arena eintauchen.

Unbegrenzt spielen zum Eintrittspreis