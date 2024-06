Tipps für das Abschlusswochenende der Kieler Woche

1. Open Ship – Forschungsschiff Alkor

Taucht ein in die faszinierende Welt der Meeresforschung auf dem Forschungsschiff Alkor! Am Freitag, 28. Juni 2024, lädt die Crew von 10.00 bis 17.00 Uhr zum Open Ship am GEOMAR-Pier an der Kiellinie ein. Entdeckt Lebewesen und Pflanzen aus der Ostsee, bestaunt Plankton unter dem Mikroskop und informiert euch über Munition im Meer sowie Mikroplastik an unseren Stränden.

Das Open Ship ist ein spannendes Erlebnis für Groß und Klein. Hier könnt ihr hautnah miterleben, was Meeresforscher an Bord eines Forschungsschiffes machen und euch von Experten alles über die Geheimnisse der Ozeane erklären lassen. Der Eintritt ist frei.

Wann: Freitag, 28. Juni 2024, 10.00 bis 17.00 Uhr Wo: Anleger Geomar, Kiellinie, 24105 Kiel

2. Classic-Open-Air-Konzert mit Stefanie Heinzmann

Der Kieler-Woche-Förderverein lädt am Freitag, 28. Juni 2024, zum Classic Open Air Konzert mit Stefanie Heinzmann ein. Die Schweizer Soul- und Pop-Sängerin steht unter dem Motto "Pop meets Classic" gemeinsam mit dem Philharmonischen Orchester Kiel auf der Rathausbühne.

Heinzmann hat seit 2008 sechs erfolgreiche Alben veröffentlicht und wurde mit zahlreichen Preisen wie dem Echo, Comet und MTV Europe Music Award ausgezeichnet. Zusammen mit dem Orchester wird sie viele ihrer großen Hits in neuen Arrangements präsentieren und verspricht einen außergewöhnlichen Musikabend. Der Eintritt ist frei.

Wann: Freitag, 28. Juni 2024, 20.00 bis 22.30 Uhr Wo: Rathausplatz, 24103 Kiel

3. Windjammer-Segelparade zur Kieler Woche

Die Windjammer-Segelparade ist ein Höhepunkt der Kieler Woche. 130 Schiffe, darunter Traditions- und Privatboote, segeln in Formation über die Förde, angeführt vom Segelschulschiff Gorch Fock. Ein beeindruckendes Schauspiel für Zuschauer an Land und auf dem Wasser! Beliebte Aussichtspunkte gibt es entlang der Kiellinie, in Heikendorf am Marineehrenmal und an den Kieler Stränden.

Private Segler dürfen sich der Parade anschließen und die besondere Atmosphäre hautnah erleben. Dabei ist wichtig, die Formation nicht zu stören und alle Regeln zu beachten.

Wann: Samstag, 29. Juni 2024, 11.00 bis 17.00 Uhr Wo: Kieler Förde

4. KIWO Closing Beachparty im Sandhafen Kiel

Zum Abschluss der Kieler Woche veranstaltet der Sandhafen eine ausgelassene Beachparty mit den Top DJs NIKKI & JERMAINE VITA. Auf der Tanzfläche im Sand erwartet euch ein tanzbarer Mix aus elektronischem House, einzigartigen Mash Ups und Party-Klassikern.

An mehreren Bars gibt es leckere Drinks. Feiert die vorletzte Nacht der Kieler Woche bei bester Stimmung unter freiem Himmel direkt am Wasser. Der Eintritt ist bis 21.30 Uhr frei, danach nur 5 Euro.

Wann: Samstag, 29. Juni 2024,18.00 Uhr bis Sonntag, 30.06.2024, 3.00 Uhr Wo: Blücherbrücke, 24103 Kiel

5. 18ter Internationaler Willer Balloon Sail Night Glow

Ein atemberaubendes Spektakel erwartet euch bei der 18. Internationalen Willer Balloon Sail in Kiel: das Night Glow der Ballone! Ein letztes Mal zu dieser Kieler Woche lassen die Ballonpiloten ihre Ballone im Takt der Musik erstrahlen und verwandeln die Nacht in ein Meer aus Licht und Farben.

Erlebt dieses romantische Event am Samstag, 29. Juni 2024 von 22.30 bis 23.55 Uhr auf dem Nordmarksportfeld in Kiel. Der Eintritt ist frei, also bringt eure Familie und Freunde mit und lasst euch von der magischen Atmosphäre verzaubern. Ein unvergessliches Erlebnis, das ihr nicht verpassen solltet!

Wann: Samstag, 29. Juni 2024, 22.30 bis 23.55 Uhr Wo: Nordmarksportfeld, 24118 Kiel

6. Barockfeuerwerk beim Open Park in Kiel

Am Samstag, 29. Juni 2024, wird es von 23.00 bis 23.30 Uhr im Werftpark ein beeindruckendes Barockfeuerwerk geben. Lassen Sie sich von farbenfrohen Effekten verzaubern, die schon vor Jahrhunderten Fürsten und Könige an ihren Höfen begeisterten.

Bodennahe Elemente wie Wasserfälle, Römische Lichter, Bengalfeuer, Fontänen und Feuerbilder verwandeln den Park in eine traumhafte Kulisse. Begleitet von festlicher Musik entsteht so ein faszinierendes Gesamtkunstwerk. Der Eintritt ist frei.

Wann: Samstag, 29. Juni 2024, 23.00 bis 23.30 Uhr Wo: Ostring 187 A, 24113 Kiel

7. Max Giesinger beim Kieler Woche Finale 2024

Der bekannte deutsche Singer-Songwriter Max Giesinger bringt am Sonntag, 30. Juni 2024, die Fördebühne zum Strahlen. Von 21:00 bis 22:15 Uhr können sich die Besucher auf eine mitreißende Show freuen. Der Eintritt ist frei.

Giesinger wurde durch seine Teilnahme bei "The Voice of Germany" bekannt und feierte mit dem Song "80 Millionen" seinen Durchbruch. Seitdem ist er mit Hits wie "Wenn sie tanzt" und "Auf das, was da noch kommt" regelmäßig in den deutschen Singlecharts vertreten. Seine eingängigen Melodien und tiefgründigen Texte begeistern ein breites Publikum.

Wann: Sonntag, 30. Juni 024, 21.00 bis 22.15 Uhr Wo: Bernhard-Harms-Weg, 24105 Kiel

8. AIDA-Abschlussinszenierung "Sternenzauber über Kiel"

Zum krönenden Abschluss der Kieler Woche 2024 erwartet die Besucher ein unvergessliches Spektakel: Der "Sternenzauber über Kiel", präsentiert von AIDA Cruises, verzaubert mit einer atemberaubenden Lichtshow über der Förde. Feuerwerk, moderne Drohnen- und Lasershow verschmelzen zu einem beeindruckenden Gesamtkunstwerk.

Maritime Bildwelten wechseln sich mit spektakulären Lichteffekten ab und lassen den Nachthimmel in bunten Farben erstrahlen. Eine synchron abgestimmte musikalische Untermalung rundet das große Kieler-Woche-Finale perfekt ab. Als besonderes Highlight schwimmen zuvor von 21.00 bis 22.00 Uhr Fackelträger entlang der Kiellinie und sorgen für stimmungsvolle Unterhaltung. Ein magischer Abschied, der noch lange in Erinnerung bleibt.

Wann: Sonntag, 30. Juni 2024, 23.00 bis 23.30 Uhr Wo: Kiellinie, 24105 Kiel

Die Kieler Woche bietet auch an ihrem letzten Wochenende ein buntes und abwechslungsreiches Programm für jeden Geschmack. Wer die Gelegenheit hat, sollte unbedingt vorbeischauen und die einzigartige Atmosphäre genießen. Es lohnt sich!