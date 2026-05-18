Stromvergleich für 2026: Worauf Verbraucher jetzt achten sollten

Warum lohnt es sich 2026 besonders, Strompreise zu vergleichen?

Laut einer Analyse des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) lag der durchschnittliche Arbeitspreis für Haushaltsstrom im Januar 2026 bei 37,2 Cent pro Kilowattstunde. Das sind rund 2,1 Cent weniger als im Vorjahr. Grund für diesen Rückgang sind vor allem staatliche Zuschüsse zu den Netzentgelten in Höhe von 6,5 Milliarden Euro.

Doch dieser Rückgang kommt nicht automatisch bei allen Verbrauchern an. Deshalb lohnt es sich, Stromanbieter zu vergleichen. Dabei wird schnell erkennbar, dass auf dem Markt Tarife mit Arbeitspreisen von unter 25 Cent pro Kilowattstunde verfügbar sind, was weit unter dem Durchschnitt der Grundversorgung liegt.

Warum profitieren viele Verbraucher beim Stromvergleich 2026 nicht automatisch?

Raffael Comitz, ein Energieexperte bei Tarifcheck.de, hat eine Erklärung parat. Nach seiner Aussage wird die Preissenkung in alten Verträgen nicht unbedingt an die Verbraucher weitergegeben. Manchmal findet sogar das Gegenteil statt. Viele Anbieter erhöhen nämlich nach Ende der Mindestvertragslaufzeit ihre Tarife, während günstigere Alternativen vorhanden sind. Comitz ergänzt, dass Haushalte mit veralteten Verträgen außerdem attraktive Wechselprämien ungenutzt ließen.

Der Monitoringbericht 2025 von Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt unterstreicht dies mit konkreten Zahlen: Haushalte in der Grundversorgung zahlen im Schnitt 6,73 Cent pro Kilowattstunde mehr als bei alternativen Tarifen. Bei einem Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden ergibt das eine Mehrbelastung von über 235 Euro - allein durch die Wahl des falschen Tarifs.

Wie groß ist das Sparpotenzial beim Stromvergleich für 2026 wirklich?

Aktuelle Auswertungen zeigen, wie stark das Einsparpotenzial je nach Region variiert. Haushalte in Berlin mit einem Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden zahlen in der Grundversorgung rund 1.697 Euro pro Jahr - bei einem günstigeren Alternativtarif wären es noch rund 871 Euro, also eine Ersparnis von knapp 826 Euro. In Hamburg beträgt die mögliche Einsparung laut Tarifcheck.de-Daten über 760 Euro jährlich. Selbst in Schwerin, wo die Grundversorgungspreise vergleichsweise moderat sind, liegt das Sparpotenzial noch bei über 536 Euro pro Jahr.

Worauf sollten Verbraucher beim Stromvergleich für 2026 besonders achten?

Nicht jeder günstige Tarif ist auf den zweiten Blick empfehlenswert. Energieexperte Comitz rät, beim Anbietervergleich auf folgende Punkte zu achten:

Mindestlaufzeit: Maximal zwölf Monate, um Flexibilität zu erhalten

Maximal zwölf Monate, um Flexibilität zu erhalten Preisgarantie: Idealerweise für alle Preisbestandteile während der Vertragslaufzeit

Idealerweise für alle Preisbestandteile während der Vertragslaufzeit Wechselbonus: Auszahlung innerhalb der Mindestvertragslaufzeit bevorzugen

Auszahlung innerhalb der Mindestvertragslaufzeit bevorzugen Kündigungsfristen: Bei der Grundversorgung reicht eine zweiwöchige Frist, bei Preiserhöhungen gilt ein Sonderkündigungsrecht

Wer diese Kriterien beachtet, schützt sich vor bösen Überraschungen und sichert sich gleichzeitig Preisvorteile. Laut Monitoringbericht 2025 stehen Haushalten im Schnitt 139 verschiedene Energielieferanten zur Auswahl - der Wettbewerb ist also intensiv.

Was passiert mit der Stromversorgung beim Anbieterwechsel?

Eine verbreitete Sorge betrifft die Versorgungssicherheit beim Wechsel. Dabei ist die Rechtslage eindeutig: Die ununterbrochene Stromlieferung ist gesetzlich garantiert. Comitz betont: " Wer seinen aktuellen Stromtarif mit anderen Angeboten vergleicht und sich dann einen neuen Tarif sucht, kann im Grunde nur gewinnen." Technisch ändert sich für den Haushalt nichts, da weiterhin dasselbe Netz genutzt wird, lediglich Lieferant und Preis ändern sich. Verbraucherorganisationen bestätigen, dass ein Anbieterwechsel in der Praxis reibungslos verläuft.

Welche weiteren Faktoren beeinflussen den richtigen Stromvergleich im Jahr 2026?

Neben dem reinen Arbeitspreis spielen auch Grundgebühren eine wichtige Rolle bei der Gesamtkostenberechnung. Wer Ökostrom bevorzugt, sollte zudem auf anerkannte Herkunftsnachweise achten. Entsprechende Hinweise liefert etwa das Portal der Bundesnetzagentur. Dynamische Stromtarife, die den Börsenpreis in Echtzeit abbilden, gewinnen 2026 ebenfalls an Bedeutung. Sie eignen sich besonders für Haushalte mit steuerbaren Verbrauchern wie Wärmepumpen oder Heimspeichern, erfordern aber eine bewusste Nutzung.

Fazit: Ein regelmäßiger Stromvergleich zahlt sich 2026 messbar aus

Die Datenlage ist eindeutig: Zwischen Grundversorgungstarifen und wettbewerbsfähigen Alternativangeboten liegen 2026 Hunderte Euro Jahresersparnis. Wer die aktuelle Marktlage nutzt, seinen Vertrag auf Kündbarkeit prüft und einen strukturierten Tarifvergleich durchführt, kann seine Energiekosten spürbar senken, ohne Abstriche bei der Versorgungssicherheit machen zu müssen.