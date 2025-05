Rollende Tierarztpraxis für bedürftige Tierhalter macht Halt in Kiel

Für viele Menschen mit geringem Einkommen ist der Besuch beim Tierarzt oft ein finanzieller Kraftakt oder schlichtweg unmöglich. Doch gerade für Haustiere, die häufig eine wichtige emotionale Stütze im Alltag ihrer Halter sind, ist eine medizinische Versorgung unerlässlich. Die Landeshauptstadt Kiel unterstützt daher das kostenfreie Angebot einer mobilen Tierarztpraxis, die bis Ende Mai an verschiedenen Orten in der Stadt Halt macht und sich vor allem an obdachlose Menschen richtet.