Home Suche Termine Branchenbuch
Startseite > Ratgeber > Beruf & Bildung > Rathaus wird zum Barcamp
 
 
 
 
 

Barcamp zur Medienbildung in Kiel

Ratgeber Beruf & Bildung

Im Kieler Rathaus dreht sich einen Tag lang alles um Medienbildung. Beim siebten MeSH Up! Barcamp tauschen sich Fachkräfte aus Bildung, Pädagogik und Medien über digitale Herausforderungen aus. Ihr gestaltet die Sessions selbst – interaktiv, praxisnah und auf Augenhöhe.

Mehrere Menschen, die um einen Tisch sitzen und sich austauschen
Mehrere Menschen, die an einem Tisch sitzen und sich austauschen, © Kindel Media/pexels.com
Avatarbild von Autor Tim-Marcel Boyens Tim-Marcel Boyens

Was erwartet euch beim Barcamp?

Das MeSH Up! Barcamp findet am 11. Februar von 9 bis 16 Uhr im Ratssaal des Kieler Rathauses statt. Im Mittelpunkt stehen der Medienwandel und seine Auswirkungen auf die pädagogische Praxis. Ihr diskutiert neue Formate und Herausforderungen in Kita, Schule, Jugendarbeit und Erwachsenenbildung.

Als offenes Veranstaltungsformat lebt das Barcamp von eurer aktiven Beteiligung. Ihr könnt eigene Sessions gestalten – ob als Diskussion, Kurzinput oder offene Gesprächsrunde. Das Programm entsteht gemeinsam vor Ort und richtet sich nach euren Interessen.

Wer kann mitmachen?

Eingeladen sind Pädagogen, Engagierte aus Bildung, Wissenschaft und Medien sowie alle interessierten Nutzer. Der Austausch auf Augenhöhe steht im Vordergrund. Ziel ist es, die Medienbildung in Schleswig-Holstein weiterzuentwickeln und nachhaltige Netzwerke aufzubauen.

Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro und beinhaltet die Verpflegung während der Veranstaltung. Veranstaltet wird das Barcamp von der Förde-Volkshochschule, dem Dezernat für Bildung, Jugend und Kultur der Landeshauptstadt Kiel, dem Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holstein und dem Offenen Kanal Schleswig-Holstein.

Alle Informationen zur Anmeldung und zur Einreichung von Session-Vorschlägen findet ihr online.

Weitere spannende Events in der Region findet ihr bei uns auf kiel-magazin.de.

Quelle:  Landeshauptstadt Kiel

Ortsinformationen

Kieler Rathaus
Fleethörn 9
24103 Kiel
0431/9010
 Website
 
 

Das könnte dich auch interessieren

 

Ausgewählte Topartikel