Was erwartet euch beim Barcamp?

Das MeSH Up! Barcamp findet am 11. Februar von 9 bis 16 Uhr im Ratssaal des Kieler Rathauses statt. Im Mittelpunkt stehen der Medienwandel und seine Auswirkungen auf die pädagogische Praxis. Ihr diskutiert neue Formate und Herausforderungen in Kita, Schule, Jugendarbeit und Erwachsenenbildung.

Als offenes Veranstaltungsformat lebt das Barcamp von eurer aktiven Beteiligung. Ihr könnt eigene Sessions gestalten – ob als Diskussion, Kurzinput oder offene Gesprächsrunde. Das Programm entsteht gemeinsam vor Ort und richtet sich nach euren Interessen.

Wer kann mitmachen?

Eingeladen sind Pädagogen, Engagierte aus Bildung, Wissenschaft und Medien sowie alle interessierten Nutzer. Der Austausch auf Augenhöhe steht im Vordergrund. Ziel ist es, die Medienbildung in Schleswig-Holstein weiterzuentwickeln und nachhaltige Netzwerke aufzubauen.

Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro und beinhaltet die Verpflegung während der Veranstaltung. Veranstaltet wird das Barcamp von der Förde-Volkshochschule, dem Dezernat für Bildung, Jugend und Kultur der Landeshauptstadt Kiel, dem Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holstein und dem Offenen Kanal Schleswig-Holstein.

Alle Informationen zur Anmeldung und zur Einreichung von Session-Vorschlägen findet ihr online.

Weitere spannende Events in der Region findet ihr bei uns auf kiel-magazin.de.