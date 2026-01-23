Was wird 2026 gefeiert?

Am 23. August 1946 wurde Schleswig-Holstein gegründet. 80 Jahre später blickt das Land zwischen den Meeren stolz auf seine Geschichte zurück und zuversichtlich in die Zukunft. Die Landesregierung plant gemeinsam mit dem Landtag eine Feierstunde und weitere Aktionen, die im Januar 2026 vorgestellt werden. Der Geburtstag soll nicht nur offiziell, sondern im ganzen Land erlebbar werden.

Gesucht sind Initiativen, die Menschen zusammenbringen und ins Gespräch bringen. Das Spektrum ist bewusst vielfältig: Ausstellungen, Diskussionsrunden, Konzerte, Theater- oder Filmabende, Wanderungen oder Publikationen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, solange die Projekte gemeinsam gestaltet und erlebt werden. Hauptsache, es entsteht echtes Miteinander.

Welche Themen sind möglich?

Die Vorhaben sollen einen erkennbaren Bezug zu Schleswig-Holstein haben und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Folgende Bereiche sind besonders willkommen:

Geschichte und Traditionen

und Traditionen Kunst und Kultur

und Kultur Soziales und Integration

und Integration Natur und Umwelt

Politik und Demokratie

Teilhabe, Vielfalt und Gleichberechtigung

Idealerweise laden eure Projekte zum aktiven Mitmachen ein und sprechen Menschen jeden Alters und jeder Herkunft an.

Wie hoch ist die Förderung?

Einzelprojekte können mit bis zu 2.500 Euro unterstützt werden. Die Landesregierung stellt insgesamt 50.000 Euro zur Verfügung. Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht, die Bewilligungsbehörde entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren Mittel. Alle geförderten Maßnahmen müssen bis spätestens 31. Dezember 2026 in Schleswig-Holstein umgesetzt werden.

Bis 28. Februar 2026 ist das Antragsfenster geöffnet. Ab dem 1. Januar 2026 könnt ihr eure Anträge bequem über das Service-Portal des Landes online einreichen. Dafür legt ihr einfach ein Nutzerkonto an, das euch auch Zugang zu weiteren Online-Diensten der Verwaltung ermöglicht. Alternativ steht euch der klassische Weg per Papierformular offen. Beachtet jedoch, dass die Bearbeitung dann länger dauert.

Wer kann sich beteiligen?

Angesprochen sind alle Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von Alter, Glaubensrichtung, Herkunft, sozialem Status, Bildungsgrad, Beruf oder Identität. "80 Jahre Schleswig-Holstein – das feiern wir am besten gemeinsam", betont Dirk Schrödter, Chef der Staatskanzlei. Ob groß oder klein, laut oder leise, in der Stadt oder auf dem Land: Gute Ideen sollen eine Bühne haben. Spaß darf dabei ausdrücklich dazugehören.

Das Jubiläumsjahr steht unter der Leitidee "Schleswig-Holstein feiert 80 Jahre – gemeinsam, mit Stolz auf das Erreichte und Zuversicht für die Zukunft". Die geförderten Vorhaben sollen sichtbar machen, was das Land auszeichnet: Demokratie und Teilhabe, Vielfalt und Offenheit, Bildung und Leistungsbereitschaft. Vor allem aber das Vertrauen, dass gemeinsames Handeln etwas bewegt und den Zusammenhalt im Land stärkt.

