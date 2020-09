Gut ausgeschildert, führt die Reise mit dem Drahtesel von der deutsch-dänischen Grenze im hohen Norden durchs Flensburger Fördeland, über Kappeln an der Schlei, Eckernförde und Kiel, weiter einmal rund um die Sonneninsel Fehmarn bis zu den quirligen Stränden der Lübecker Bucht, ins Ostseeferienland, nach Neustadt, Scharbeutz und Travemünde.



430 Erlebniskilometer, flaches Land und frische salzige Ostseeluft, gespickt mit immer wieder neuen Ausblicken, begleiten die großen und kleinen Radfahrer. Wer den ganzen Ostseeküsten-Radweg erradeln möchte, sollte für die Tour etwa zehn Tage einplanen.

Dann ist genügend Zeit, um den einen oder anderen Abstecher ins Hinterland zu unternehmen. In die Holsteinische Schweiz zum Beispiel, die durch 200 Seen und die sanft hügelige Landschaft fasziniert, zum Plöner und Eutiner Schloss oder zur Bräutigamseiche, dem wohl urigsten Briefkasten der Welt. Doch auch in kleineren Einzeletappen ist der Ostseeküsten-Radweg ein Urlaubserlebnis.

Wer im Urlaub auf dem Ostseeküsten-Radweg einen Gang runter schaltet, sieht, fühlt und schnuppert den Sommer in der Natur und lernt Land und Leute kennen. Maritime Originale, wie den Bootsbauer in Flensburg und in Arnis, der kleinsten Stadt Deutschlands. Oder den Fischer in Eckernförde, wenn er die köstlichen, kleinen Sprotten räuchert. Apropos Fisch, den gibt’s entlang des Weges natürlich immer frisch und in vielen Variationen. Ideal auch für ein köstliches Picknick am Wegesrand oder im Strandkorb.

Zur aktiven Erholung am Meer passen auch die erfrischenden Badepausen am feinen weißen kilometerlangen Ostseestrand. So lassen sich die Kräfte schnell wieder auftanken. Und wer will, spielt nicht nur mit den Wellen, sondern mit den Kindern auch noch eine Runde Beachvolleyball. Jeden Tag Bewegung und viel Abwechslung an frischer Luft bringt so richtig Schwung in den Familienurlaub. Mal führt der Ostseeküsten-Radweg dicht am Sandstrand entlang, mit freiem Blick aufs Meer, wenig später radelt man auf ockerfarbenen Klippen und nordisch üppig bewaldeten Steilufern.

Mal hat man Rückenwind und tourt rasant den Deich entlang, dann wieder mit viel Muße durch ein romantisches Fischerdorf. Weitab von Alltag und Hektik lassen sich in der Natur neue Kräfte sammeln.