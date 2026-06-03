Open-Air-Kino in Friedrichsort

Was erwartet euch beim Filmfest?

Die SV Friedrichsort lädt zum Open-Air-Kino mit drei sorgfältig ausgewählten Filmen ein. Den Auftakt macht um 14:30 Uhr der familienfreundliche "Paddington", gefolgt vom preisgekrönten Drama "Lady Bird" um 16:30 Uhr. Den Abschluss bildet das epische Science-Fiction-Erlebnis "Interstellar" um 18:30 Uhr. Die Veranstaltung wird feierlich von Stadtpräsidentin Bettina Aust eröffnet.

Ermöglicht wird das Filmfest durch den städtischen Förderfonds "Gemeinsam Kiel Gestalten". Unterstützung kommt außerdem von Kiel-Marketing durch den Quartiersmanager sowie vom Studio Filmtheater. Gemeinsam sorgen sie für ein hochwertiges Kinoerlebnis direkt im Kieler Stadtteil. Die Kooperation verbindet lokales Engagement mit professioneller Filmkultur.

Bringt eigene Sitzgelegenheiten mit

Bringt eure eigenen Sitzgelegenheiten oder Picknickdecken mit, um es euch bequem zu machen. Auch eigene Speisen und Getränke sind willkommen, nur Glasflaschen müssen draußen bleiben. So könnt ihr euch euren Platz nach eigenem Geschmack einrichten.

Für echtes Kinoflair sorgt das gastronomische Angebot direkt am Sportplatz:

Frisches Popcorn für das klassische Kinofeeling

für das klassische Kinofeeling Slush-Eis zur Erfrischung an warmen Sommertagen

zur Erfrischung an warmen Sommertagen Kühle Getränke in verschiedenen Varianten

in verschiedenen Varianten Bratwurst für den herzhaften Hunger

Das leibliche Wohl ist also bestens gesichert, während ihr die Filme genießt und einem tollem Filmtag steht somit nichts im Weg.

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