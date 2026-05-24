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Was erwartet euch auf der Strecke?

Die Uerdinger Schienenbusse halten an sieben Bahnhöfen zwischen Kappeln und Flensburg. Neben den Endstationen bedienen sie Scheggerott, Wagersrott, Süderbrarup, Sörup und Husby. Der Fahrplan ermöglicht euch Tagesausflüge in beide Richtungen. Morgens hin, abends zurück. So könnt ihr Kappeln am Ostseefjord Schlei oder die Fördestadt Flensburg in Ruhe erkunden.

Vom 24. bis 28. Juli fahren zusätzliche Züge zum Volksfest in Süderbrarup. An allen Markttagen pendeln die Schienenbusse nachmittags bis nachts alle zwei Stunden zwischen Kappeln und Süderbrarup. Die Haltepunkte Scheggerott und Wagersrott werden dabei ebenfalls angefahren. So erreicht ihr das traditionelle Fest bequem und könnt auch spätabends entspannt heimfahren.

Welche Tickets gelten in den Zügen?

Alle Nahverkehrsfahrkarten des Schleswig-Holstein-Tarifs werden anerkannt. Dazu zählen:

Deutschlandticket

Semesterticket

Schleswig-Holstein-Ticket

Tickets aus NAH.SH-App und DB Navigator

Im Zug selbst könnt ihr zwar Tickets kaufen, aber nur zum Haustarif der Angelner Dampfeisenbahn kaufen.

Warum unterstützt das Land die Fahrten?

Seit 2021 fördert Schleswig-Holstein die Sonderfahrten finanziell. Tourismus und Nahverkehr werden hier sinnvoll verknüpft. NAH.SH-Geschäftsführer Dr. Arne Beck betont: "Die Sonderverkehre zeigen eindrucksvoll, wie touristische Angebote und öffentlicher Nahverkehr sinnvoll miteinander verbunden werden können." Das nostalgische Reiseerlebnis stärkt die Region und verdeutlicht Potenziale nachhaltiger Mobilität im ländlichen Raum.

Die historischen Schienenbusse sind nicht barrierefrei. Auch die Fahrradmitnahme ist nur eingeschränkt möglich. Die genauen Abfahrtszeiten und eventuelle Verspätungen findet ihr in der NAH.SH-App und im DB Navigator. Das Angebot ist in die ÖPNV-Strukturen integriert. Anschlüsse an Züge, Busse und das NAH.SHUTTLE sind vorhanden.

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