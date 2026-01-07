Wann? Mittwoch 14. Januar 2026 um 16 Uhr Wo? Stadtmuseum Warleberger Hof Eintritt? Frei Anmeldung? Unter 0431 9013425

Was erwartet euch bei der Führung?

Die Themenführung "Kiel unter der fotografischen Lupe" bietet euch einen exklusiven Blick auf die Entwicklung Kiels zwischen 1900 und 1950. Rund 120 ausgewählte Fotografien zeigen die Stadt im Wandel – vom Marinehafen des Deutschen Reiches, über den industriellen Aufschwung bis zur Zerstörung im Zweiten Weltkrieg und dem anschließenden Wiederaufbau.

Ihr erlebt Kiels Geschichte aus neuen Perspektiven und erhaltet spannende Einblicke in die Arbeit von Fotografin Betti Bogya. Neben historischen Fakten gibt es praktische Tipps zur Fotografie. So verbindet die Führung Wissensvermittlung und kreativen Austausch.

Welche Besonderheiten bietet die Ausstellung?

Ein Highlight sind die aufwendig restaurierten Glasnegative: Rund 4.500 Originale wurden gereinigt und hochauflösend digitalisiert. Diese einzigartige Sammlung bewahrt wichtige Momente der Stadtgeschichte und bietet euch einen faszinierenden Zugang zur Kieler Vergangenheit.

Ihr könnt direkt mit Betti Bogya ins Gespräch kommen. Sie teilt Erfahrungen aus ihrer Arbeit und beantwortet eure Fragen rund um Fototechnik und Bildgestaltung. So profitieren sowohl Einsteiger als auch Profis von wertvollem Know-how.

Wie könnt ihr den Tag optimal nutzen?

Neben der Themenführung lohnt sich ein Rundgang durch das Stadtmuseum, das weitere spannende Ausstellungen bereithält. Plant ausreichend Zeit ein, um die historischen Räume und die vielfältigen Exponate zu entdecken.

Suchst ihr weitere Veranstaltungen und Tipps rund um Kiel? Dann schaut gern auf unserer Homepage vorbei – dort findet ihr noch mehr spannende Ideen für euren nächsten Ausflug.