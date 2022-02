Mit neuem Audioguide durchs Schifffahrtsmuseum

Das Team des Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseums hat unter Federführung von Kuratorin Dr. Sandra Scherreiks die Corona-Zeit genutzt, um die digitale Kulturvermittlung zu optimieren.

Zusammen mit Ulrike Heider, Digitalmanagerin, und Sven Laucke, Geschäftsführer der Webdesign Agentur gradwerk GmbH, wurde in den letzten Monaten an der Neufassung eines Audioguides gearbeitet.

Das Grundkonzept ist einfach: Alles, was Besucher benötigen, ist ein eigenes Smartphone, mit dem sie sich auf historische Spurensuche im Museum begeben können.

Das Angebot ist kostenfrei und webbasiert, es muss also keine App heruntergeladen und installiert werden. Museumsgäste können sich vor Ort über das kostenlose WLAN einwählen, den Audioguide über den Browser öffnen und schon geht es los.

"Der eGuide in Form einer sogenannten Web-App stellt das State-of-the-Art-Format im Bereich musealer Führungssysteme dar. Denn Web-Apps sind unabhängig von App-Store-Zugängen und können bequem per Webbrowser auf dem eigenen Smartphone oder auch klassischen Computer wie eine Website geöffnet werden. Sie bieten dabei alle Vorzüge nativer iOS- und Android-Apps. So zeigen Web-Apps Inhalte auch bei fehlender Internetverbindung an und präsentieren sich mit der gleichen Benutzerfreundlichkeit wie ihre App-Store-Pendants. Mit dem eGuide Web-App-Format ist das Kieler Schifffahrtsmuseum auch für die Zukunft bestens gerüstet", so Sven Lauke.

Das inklusive Digitalangebot vermittelt über Audiotracks, Bilder und Texte anhand ausgewählter Exponate die maritime Geschichte der Stadt Kiel in rund 50 Minuten.