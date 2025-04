19. Maibaum-Richten der Freiwilligen Feuerwehr Ascheberg

Wann: Donnerstag, 1. Mai 2025, 11.00 Uhr Wo: Festgelände rund um das Feuerwehr Gerätehaus in Ascheberg Eintritt: frei

Programm

Neben einer Hüpfburg, einem Grillstand, Getränkeständen sowie Kaffee und Kuchen im Bürgerhaus sorgen in diesem Jahr wieder drei Live-Bands für gute Unterhaltung und Stimmung.

Live-Duo Lily und Tom

Den Anfang machen Lily (Gesang) und Tom (Gitarre/Gesang), die seit vielen Jahren zusammen musizieren. Mit ihren energiegeladenen Interpretationen von Klassikern aus Pop, Soul und Rock ziehen sie jeden in ihren Bann. Kings of Leon treffen auf Aretha Franklin, Chaka Khan auf Eric Clapton und Terence Trent D'Arby auf Louis Armstrong – und doch passt alles perfekt zusammen. Ein erstklassiges Live-Duo und ein echter Geheimtipp der Musikszene.

Rockige Klänge von Gain7

Danach geht es auf der Bühne mit der Band "Gain7" etwas rockiger weiter. Unter ihrem Leadsänger Dennis Brandau, den meisten als Moderator bei NDR Radio Welle Nord bekannt, spielt die Bluesrock-Band aus der Nähe von Kiel Gitarren-lastige Coversongs und Eigenkompositionen. Der Bandname bezieht sich auf eine häufig im Blues verwendete Einstellung am Gitarrenverstärker.

Die Musiker gehören mittlerweile zu den Stammgästen in Ascheberg und sind auf den Festen im Ort immer wieder ein Highlight.

The Spareparts als krönender Abschluss

Das Finale bestreitet in diesem Jahr das Duo "the Spareparts". Jens S. und Henning W. haben den Namen 2022 erfunden, als kurzfristig ein Gig im ausklingenden Winter anstand, den irgendwie niemand spielen wollte. Also beschlossen die beiden kurzerhand: "Wir ersetzen Niemand und spielen als Ersatz, also sind wir wohl Ersatzteile!" Und weil "the Spareparts" viel cooler klingt, wurde das gleich der Projektname.

Ihre Musik ist ein lagerfeuertauglicher Mix aus Country, Irish-Folk, Rock, Shantys und blöden Sprüchen geworden. Viele Probeabende fanden weit vor der Erfindung des Namens meist am Lagerfeuer mit Gitarre und geistigen Getränken statt – weswegen sich wohl auch keiner der beiden an eine Probe erinnern kann.

Die Freiwillige Feuerwehr Ascheberg freut sich auf viele alte und neue Gäste und dankt allen Mitwirkenden aus dem Ort für ihren Einsatz. Der Eintritt ist frei.