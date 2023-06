Liveübertragung der Sommertheater-Premiere an 6 Standorten

"Viel Lärm um nichts" kostenfrei und draußen erleben

Wann? Freitag, 30. Juni 2023, 20.00 Uhr Wo? Vinetaplatz in Gaarden, Ivenspark in Dietrichsdorf, Heidenberger Teich in Mettenhof, Festung Friedrichsort, Bootshafen, Elmschenhagener Andreas-Hofer-Platz Eintritt: frei

Zur Premiere des Sommertheaters "Viel Lärm um nichts" am Freitag, 30. Juni 2023, auf dem MFG-5 -Gelände findet auch in diesem Jahr wieder die Liveübertragung als Public Viewing statt. Das übergeordnete Anliegen ist, Kultur für alle kosten- und barrierefrei erlebbar zu machen.

Zusammen mit dem Theater Kiel und dem Kulturamt organisiert Kiel-Marketing die Liveübertragung an sechs Kieler Veranstaltungsorten: Friedrichsort, Innenstadt, Mettenhof, Gaarden, Dietrichsdorf und Elmschenhagen. Bei der Veranstaltung werden über zehntausend Zuschauende erwartet. Die Veranstaltung ist damit eine der weltweit größte Open-Air Premieren.

Die Fokussierung auf zentrale Standorte in den für die Kulturförderung besonders relevanten Stadtteilen ist dieses Jahr hervorgehobenes Ziel der Organisator:innen. Nachdem die letzte Liveübertragung eines Sommertheaters in Kiel pandemiebedingt dezentral in Bars und Kneipen gezeigt wurde, ist die diesjährige Übertragung auf öffentlichen Plätzen und in Parks aus allen Teilen Kiels gut zu erreichen. Zusätzlich wird es an jedem der sechs Übertragungsorte ein Vorprogramm geben.

Das Kieler Ostufer bietet neben dem Vinetaplatz in Gaarden auch den Ivenspark in Dietrichsdorf als Übertragungsort. In Zusammenarbeit mit der FH-Kiel werden hier Kurzfilme aus verschiedenen Uni-Projekten als Vorprogramm gezeigt.

In Mettenhof lädt der etablierte Standort am Heidenberger Teich auch zum gemütlichen Picknick im Grünen ein. Als Vorprogramm tritt hier eine Jazzband auf, die die Besuchenden in den Abend begleitet.

Der Übertragungsort im Kieler Norden ist Friedrichsort. "Viel Lärm um nichts" kann dort inmitten des sonst nicht öffentlich begehbaren Kulturdenkmales der Festung Friedrichsort am Falckensteiner Strand genossen werden. Vor Beginn der Vorstellung können Besucher:innen an einer kostenfreien Führung durch die Festung teilnehmen.

Traditionell mit dabei ist der Bootshafen in der Kieler Innenstadt. Hier, wie auch im zum zweiten Mal beteiligten Elmschenhagen, zeigt die Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein als Vorprogramm den Film "der Kater". Zusätzlich spielt auf dem Elmschenhagener Andreas-Hofer-Platz vorab ein Blues-Duo aus dem Stadtteil.

Beginn der Liveübertragung ist am Freitag an allen Standorten um 20.00 Uhr. Bereits kurz vorher wird die Ansprache des Oberbürgermeisters Ulf Kämpfer und des Generalintendanten des Theaters Kiel Daniel Karasek übertragen.

Rechtzeitiges Kommen sichert einen der begehrten Sitzplätze, es können aber auch eigene Sitzgelegenheiten mitgebracht werden. An jedem Standort ist mit einem gastronomischen Angebot für das leibliche Wohl der Zuschauer:innen gesorgt.

Hier gibt es mehr Informationen zum Programm und zum Stück.

Quelle: Kiel-Marketing