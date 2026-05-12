Doch häufig scheitert es schon an der Idee: Was können Eltern, Kinder und Teenager gemeinsam unternehmen , wobei alle gleichermaßen Spaß haben und auf ihre Kosten kommen? Genau hier setzen die FUNZONE Erlebniswelten an – Deutschlands größter Anbieter für Indoor-Aktivitäten mit über 50 Attraktionen an 14 Standorten bundesweit.

Im stressigen Alltag zwischen Job, Schule, Hobbies, Haushalt und digitalen Medien kommt gemeinsame Familienzeit jedoch oft viel zu kurz. Dabei ist genau diese Zeit so wichtig für den Zusammenhalt : Gemeinsame Erinnerungen und Aktivitäten, besondere Erlebnisse voller Lachen und Ausgelassenheit sind die Momente, die allen im Kopf bleiben und von den Anspannungen des Alltags ablenken.

Der von den Vereinten Nationen 1993 ins Leben gerufene "Internationale Tag der Familie" am 15. Mai betont die zentrale Rolle der Familie für die Gesellschaft. Hier erleben Kinder Geborgenheit, lernen Zusammenhalt und soziale Kompetenzen.

Zum "Internationalen Tag der Familie" am 15. Mai erläutert Patrick Wrobel, Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens, im Interview, worauf es bei gemeinsamer Familienzeit ankommt und welche Faktoren entscheidend sind.

Herr Wrobel, viele Familien haben heute wenig gemeinsame Zeit. Woran liegt das aus Ihrer Sicht?

Der Alltag ist bei vielen Familien sehr eng getaktet. Schule, Arbeit, Termine, Hobbys und digitale Medien binden viel Aufmerksamkeit. Dadurch bleibt oft nur wenig freie Zeit, und gemeinsame Aktivitäten werden seltener oder nur kurzfristig geplant. Gleichzeitig fehlt häufig die Idee für etwas, das verschiedenen Altersgruppen gleichermaßen Spaß macht.

Warum sind gemeinsame Erlebnisse für Familien so wichtig?

Weil sie den Zusammenhalt stärken. Gemeinsame Erlebnisse schaffen Erinnerungen, über die man noch lange spricht. Gerade Aktivitäten, bei denen man zusammen lacht, sich bewegt oder kleine Herausforderungen meistert, bringen Menschen näher zusammen. Entscheidend ist, dass alle eingebunden sind und auf Augenhöhe mitmachen können.

Was sind gute Freizeitideen für unterschiedliche Altersgruppen?

Gut funktionieren vor allem Aktivitäten, die niedrigschwellig sind und keine großen Vorkenntnisse oder teures Equipment erfordern. Also Erlebnisse, bei denen Kinder, Jugendliche, Eltern oder auch Großeltern gleichermaßen mitmachen können. Bewegung spielt dabei oft eine wichtige Rolle, denn unser Alltag ist in der Regel sehr passiv und vom Sitzen bestimmt, da braucht es einen Ausgleich. Aber auch Teamaufgaben und spielerische Herausforderungen sind sehr beliebt, weil das gemeinsame Lösen und Bewältigen zusammenschweißt.

Welche Idee steckt hinter den FUNZONE Erlebniswelten?

Wir bündeln verschiedene Freizeitaktivitäten an einem Ort und schaffen Erlebniswelten, in denen unterschiedliche Angebote kombiniert werden können, so dass für jeden etwas dabei ist. Dazu gehören zum Beispiel Lasertag, Minigolf, Escape Rooms, Axtwerfen oder Team Battles. Gruppen und Familien können dann flexibel auswählen, was ihnen Spaß macht. Wichtig ist uns dabei, dass es nicht um Leistung geht, sondern um gemeinsames Erleben und Bewegung. Außerdem wollen wir ein Angebot schaffen, das wirklich alle abholt – auch Jugendliche, die sonst eher in digitale Welten abtauchen und ins Handy vertieft sind. Deswegen bieten wir interaktive Formate und schaffen durch zeitgemäße Technik wie z.B. spektakuläres Licht- und Raumdesign Freizeitangebote, die hochmodern und optisch spektakulär sind.

Was unterscheidet solche Indoor-Angebote von klassischen Freizeitaktivitäten draußen?

Ein Vorteil ist die Planbarkeit. Das Wetter spielt keine Rolle, und gemeinsame Aktivitäten lassen sich einfacher organisieren. Gleichzeitig bieten Indoor-Erlebnisse eine besondere Atmosphäre. Durch Technik, Lichtdesign und Gestaltung entstehen Umgebungen, in denen man für einige Zeit aus dem Alltag herauskommt und vollkommen in eine andere Welt abtauchen kann.

Haben Sie einen einfachen Tipp für Familien, die wieder mehr gemeinsame Zeit schaffen wollen?

Mein wichtigster Tipp ist, bewusst Zeit einzuplanen. Gemeinsame Erlebnisse passieren selten von allein. Es hilft, feste Termine zu setzen, auch wenn es nur ein Nachmittag im Monat ist. Wichtig ist, dass man gemeinsam etwas erlebt und sich dafür Zeit nimmt.

Über Patrick Wrobel

Patrick Wrobel ist Gründer und Geschäftsführer von Deutschlands größtem Anbieter für Indoor-Freizeitaktivitäten FUNZONE und allen Tochtermarken wie LASERZONE, GOLFZONE uvm. Zum Zeitpunkt der Gründung 2014 war er bereits 5-facher deutscher Meister im Paintball und brachte so jede Menge praktische Erfahrung im Actionsport, in der Gestaltung von Arenen und Spielen mit ins Unternehmen. Seit über 10 Jahren konzipiert und betreibt der Familienvater aus Düsseldorf Freizeitattraktionen für alle Altersklassen, mit dem Fokus auf Familien, und beobachtet Entwicklungen im Freizeitmarkt und im Freizeitverhalten genau.

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