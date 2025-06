"KiWo-Schnapper" auf der Kieler Woche 2025

Kulinarische Vielfalt für jeden Geschmack

An den zahlreichen Gastronomieständen in der ganzen Stadt ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei. Von herzhaften Snacks über süße Leckereien bis hin zu erfrischenden Getränken – die Auswahl ist groß. Doch nicht immer ist das passende Angebot für den kleinen Geldbeutel dabei. Das ändert sich in diesem Jahr.

Der "KiWo-Schnapper": Kostengünstige Angebote an jedem Stand

Mit dem "KiWo-Schnapper" gibt es 2025 erstmals eine Aktion, bei der an jedem Gastronomiestand ein kostengünstiges Gericht oder Getränk angeboten wird. Ein eigens entworfenes Symbol mit einem Krokodil weist die Besucherinnen und Besucher darauf hin. Die Angebote können Kindergerichte, Familienportionen, Kieler-Woche-Spezials oder Probiergrößen sein.

Philipp Dornberger, Leiter des Kieler-Woche-Büros, betont: "Uns ist es wichtig, dass alle unsere Gäste die kulinarischen Angebote bei ihrer Entdeckungsreise durch die Stadt genießen können. Ich freue mich, dass so viele Standbetreiberinnen und Standbetreiber die Idee unterstützen."