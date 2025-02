Kiel und Cherson feiern einjähriges Bestehen ihrer Städtepartnerschaft

In ihrer Rede betonte Kiels Stadtpräsidentin Bettina Aust, dass das Ziel der Partnerschaft darin bestehe, das Leben der Menschen in Cherson zu verbessern. Kiel leiste dabei nicht nur symbolische Hilfe, sondern unterstütze die ukrainische Stadt ganz konkret mit technischem Gerät wie Feuerwehrautos. Auch der Austausch von Jugendlichen aus Cherson, denen so eine Auszeit vom Konflikt ermöglicht werde, sei ein wichtiger Bestandteil der Zusammenarbeit. Darüber hinaus helfe Kiel beim Wiederaufbau in Cherson.

Aust hob zudem die Fotoausstellung von Oleksandr Tolokonnikov hervor, die sowohl das Leid als auch die Widerstandskräfte in Cherson dokumentiere. Für die Zukunft gab sie das Zugeständnis ab, die Partnerschaft weiter zu pflegen und "niemals aufzuhören, für Frieden und Solidarität zu arbeiten".

Roman Mrochko: Dank für Hilfe beim Wiederaufbau und Erhalt der Lebensqualität

Der Leiter der Militärverwaltung in Cherson, Roman Mrochko, übermittelte seine Botschaft per Video. Er dankte Kiel für die Hilfe beim Wiederaufbau und dem Erhalt der Lebensqualität in Cherson, insbesondere für die Bereitstellung von Fahrzeugen und technischer Hilfe.

Mrochko hob auch Kiels Rolle bei der Vermittlung mit der finnischen Stadt Vaasa hervor, wodurch ein trilateraler Dialog entstehen könne. Zudem seien Studenten und Studentinnen aus Cherson an die Universität Kiel vermittelt worden. Trotz der aktuellen Situation blicke Cherson hoffnungsvoll in die Zukunft, so Mrochko.

Generalkonsulin Iryna Tybinka: Aufruf zu Mut und entschiedenen Handlungen