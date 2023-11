Kiel im Winter – lange Spaziergänge in Stadt und Natur

Die Stadt an der Kieler Förde und ihrer Ostseeküste bietet viel. Spaß machen Rundgänge in der City, am Wasser und an naheliegenden Strandabschnitten. Aus dem Grund wird es Zeit, die Auswahl der passenden und wärmenden Kleidung für den Winterspaziergang voranzutreiben.

Funktionelle Bekleidung mit Stil für den Kieler Winterspaziergang

Gelassen das Wetter mit seinen Facetten im Norden erleben, das funktioniert mit dem passenden Winteroutfit. Es muss noch nicht zwangsläufig der mit dicker Wattierung ausgestattete Wintermantel sein. Um kalten und windigen Wetterlagen zu trotzen und warm wie stilvoll in Kiel spazieren zu gehen, gibt es viele Optionen.

Beim bekannten nordischen Schmuddelwetter, mit dem in Kiel gerechnet werden muss, ist eine wasser- und winddichte Funktionsjacke ein guter Tipp. Ausgestattet mit Kapuze, verschließbaren Taschen sowie verdeckter Knopf- und Reißverschlussleiste, ist sie ein Allrounder beim Herbstspaziergang. Farbgebungen in Unitönen beziehungsweise Melange-gemustert, bieten ein schickes Aussehen. Das ist moderne, stilvolle Bekleidung für kalte Tage.

Eine warme Wollstrickjacke, zu einem dicken Pullover getragen, ist eine zusätzliche Alternative, sofern die Sonne genügend Wärme liefert. Die wattierte Steppjacke ist für Kids ein beliebtes Kleidungsstück und für kältere Tage gut geeignet.

Mäntel und Jacken für einen ausgedehnten Spaziergang

Gedeckte Farbnuancen und Erdfarben sieht man momentan beim Spazierengehen immer wieder, und dies nicht ohne Grund. Sie sind angesagt, chic und mit vielen Kleidungsstücken zu kombinieren. Worauf wird zusätzlich Wert gelegt? Auf eine funktionelle Ausstattung, eine warme Innenfütterung und schöne, taillierte Schnitte, die mit vorhandener Oberbekleidung perfekt kombiniert werden können.

Eine Steppjacke mit kurzem Schnitt, die Hoodie-Karojacke, eine sportlich geschnittene Steppjacke, ein feminin geschnittener Mantel in 3/4-Länge beziehungsweise ein knielanger Mantel mit warmer Wattierung – alles ist möglich. Für den Bummel in der City und einen Ausflug in die Schönheiten der Natur im Park, dem Wald und der Strandpromenade, stehen viele warme Wohlfühljacken und Mäntel zum Anziehen bereit. Auf der Seite von Street One erhält man einen umfassenden Überblick sowie viele Infos über Jacken der verschiedensten Kategorien. Mit diesen Jacken und Mänteln hat der kalte Wind während des Winterspaziergangs im Norden keine Chance.

Stilvolle Ergänzung mit Handschuhen, Schals & Mützen

Zu einem ausgedehnten Spaziergang gehören sie dazu – die richtigen Accessoires. Nicht ausschließlich die Mütze; Schals und Handschuhe komplettieren darüber hinaus in stilvoller Weise die winterliche Bekleidung. Neben der klassischen Woll- und Pudelmütze sind Strickbeanies für Damen, Herren und Kinder aktuell. Sie sehen chic aus und besitzen tolle wärmende Eigenschaften. Getragen zu einer Karojacke, kann diese Mütze einen schicken Akzent setzen. Mit Mantel und Steppjacke wird man sich beim Spaziergang wohlfühlen. Kombiniert man sie mit farblich abgestimmten Schals und Handschuhen, ist das Outfit komplett.

Vielfältige Materialien und Farben – ein Wohlfühlfaktor beim Spaziergang

Die Mode ist oftmals saisonalen Veränderungen unterworfen. Gedeckte Töne in Dunkelgrün, Braun und Schwarz sind genauso beliebt, wie kräftige Farbnuancen in Rot und Rich Purple – wie es gefällt. Insbesondere in Städten und Gefilden an der Küste ist raues Wetter angesagt. Die Jacken sollten warm halten, was mit einer Materialvielfalt erreicht wird. Nylon, Softshell und Fake Fur kommt zur Auswahl, genauso wie wattierte Jacken und der Steppmantel mit Teflonbeschichtung. Unempfindlich, wasser- und regenabweisend, winddicht – Features, die winterliche Mode ausmachen.

Somit zeigt sich, dass ein Spaziergang in Kiel während der winterlichen Wetterlage ein schönes Erlebnis sein kann. Mit modischen, warmen und funktionsgerechten Jacken & Mänteln wird das Outdoorleben zum Vergnügen. Dazugehörige Accessoires, wie Mützen, Handschuhe und Schals, ergänzen den persönlichen Modestil.