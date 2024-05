43. Kappelner Heringstage

Die Hafenstadt am Schleiufer präsentiert sich vier Tage lang von ihrer besten Seite und lädt Einheimische und Gäste zum Flanieren, Entdecken, Genießen und Feiern ein. Die Heringstage sind dabei viel mehr als eine Vergnügungsmeile. Getreu dem Motto "für dich. für uns. für alle." versprechen sie eine Zeit voller Lebensfreude, Kultur und Gemeinschaft – ob mit der Familie, Freunden oder auch allein.

In diesem Jahr freuen sich die Kappelner Heringstage insbesondere auf den NDR Schleswig-Holstein als Medienpartner an ihrer Seite. Die Präsenz des NDR Schleswig-Holstein setzt einen neuen Maßstab für das traditionsreiche Stadtfest. Nach der Heringswette, die traditionell an Christi Himmelfahrt-Morgen stattfindet, erwartet die Besucher ein vom NDR Schleswig-Holstein vielseitig, interaktiv und aufregend gestaltetes Programm:

Mittags startet das Bühnenprogramm mit DJ Knuth Kossek. Im Anschluss wird das NDR-Moderationsteam Lisa Knittel und Horst Hoof durch eine unterhaltsame NDR Show mit Talkgästen, Musik und Spielen führen. Die plattdeutsche Gala bringt einige bekannte Künstler nach Kappeln. Es kann mit der Klappmaulpuppe Werner Momsen, den Musikern Matthias Stührwohldt & Achim Schnoor, den Deichgranaten, Singer und Songwriter Jan Graf und dem plattdeutschen Allroundtalent Gerrit Hoss & Band gesungen und gelacht werden.

Um 19.00 Uhr wird dann die Coverband Tin Lizzy die Open-Air-Bühne des Kappelner Nordhafens betreten. Die Band gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten Coverbands in Norddeutschland und wird zweifellos für Partystimmung sorgen. Darüber hinaus bietet die große Open-Air-Bühne am Nordhafen den Gästen der Kappelner Heringstage ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm.

Unbestrittene Party-Highlights sind am Freitagabend die DJ FLAEK-Show sowie am Samstagabend die Hamburger Coverband "Liebe Leudde". Gefreut werden darf sich u.a. auch auf: einen Breakdance Workshop mit den Baltic Breakers, eine Kinderdisco mit DJ FLAEK, handverlesener Soul, Blues und Rock ‘n‘ Roll mit "The Bigguns", Latin-beeinflusster, elektronischer Funk-Pop mit Isa Van Krøll sowie Saxophon- und Gitarren-Klänge von Jonny Möller und Farhad Heet.

Weiter entlang des Nordhafens lockt der Hafenmarkt nicht nur mit Mandeln, Eis, Pizza, Fischbrötchen bis hin zu vegetarischen Gerichten. Die Besucher können sich auch auf Aktionsstände, Kinderkarusselle und ein "Der Fiese Friese“ freuen. Kleine Gäste sind dazu eingeladen, sich im Kinderland auf dem Deekelsen-Platz u.a. auf einer Hüpfburg auszutoben, bei Grünschnabel-Konzerten mitzusingen und sich beim Kinderschminken in ihre Lieblingsfigur verwandeln zu lassen.