Initiative "Mein Windelzuschuss": Nachhaltiges Wickeln wieder gefördert

Bis vor Kurzem wurde die Nutzung von Stoffwindeln in Kiel finanziell gefördert, doch diese städtische Unterstützung wurde gestrichen. Während Eltern also weiterhin mit Wegwerfwindeln Müllberge produzieren, fehlt ein Anreiz für nachhaltige Alternativen. Genau hier setzt die private Initiative "Mein Windelzuschuss" an und bringt die Förderung zurück.

Eltern in Kiel können sich ein Stoffwindelpaket im Wert von 200,- Euro für nur 80,- Euro sichern. Die Differenz von 120,- Euro übernimmt die Initiative. Diese Förderung ist kein kommunales Zuschussprogramm, sondern ein privat organisiertes Pilotprojekt. Kiel gehört damit zu den ersten zehn Städten, die von dieser unabhängigen Förderung profitieren.

Moderne Stoffwindeln – eine einfache und nachhaltige Alternative

Viele Vorurteile gegen Stoffwindeln halten sich hartnäckig: Sie seien kompliziert, unhygienisch und mit großem Aufwand verbunden. Doch die Realität sieht anders aus. Moderne Stoffwindeln sind genauso einfach anzulegen wie Einwegwindeln. Dank Klett- oder Druckknöpfen sind sie in wenigen Sekunden einsatzbereit. Durch ein Windelvlies lässt sich das Geschäft unproblematisch und hygienisch entsorgen, die Stoffwindel kann einfach gewaschen werden.

Auch der Wäscheaufwand hält sich in Grenzen – zwei Maschinenladungen pro Woche reichen völlig aus. Verena Hinz, Hebamme und Geschäftsführerin der Stoffwindelmarke Hinzling, betont: "Eltern wollen bewusste Entscheidungen für ihre Babys treffen. Stoffwindeln sind nicht nur nachhaltiger, sondern auch hautfreundlicher und praktischer als viele denken."

Zusammengefasst bieten Stoffwindeln gegenüber Wegwerfwindeln eine Reihe von Vorteilen, die sie zu einer attraktiven Alternative machen:

Kosteneffizient auf lange Sicht: Auch wenn die Anschaffungskosten für Stoffwindeln zunächst höher sind, erweisen sie sich auf lange Sicht als deutlich günstiger. Während Eltern für Wegwerfwindeln schnell über 2.000,- Euro ausgeben, kostet ein Stoffwindelset für die gesamte Wickelzeit nur 500,- bis 600,- Euro und kann sogar für mehrere Kinder genutzt werden.

Hautfreundlicher durch atmungsaktiven Stoff: Stoffwindeln sind aus atmungsaktivem Material gefertigt, was bei Wegwerfwindeln nicht der Fall ist. Das macht sie hautfreundlicher und reduziert das Risiko von Windelausschlägen und Irritationen.

Mitwachsende Windeln durch Druckknopfsystem: Moderne Stoffwindeln verfügen über ein praktisches Druckknopfsystem, das es ermöglicht, die Größe der Windel anzupassen. So wachsen die Windeln mit dem Baby mit und können über einen längeren Zeitraum verwendet werden.

Mülleffizient und hygienisch dank Vlieseinlagen: Das Geschäft des Babys wird in einem eingelegten Vlies aufgefangen, das bei einem kleinen Geschäft auch gewaschen und mehrfach genutzt werden kann. So lässt sich der anfallende Müll deutlich reduzieren.

Erfolg der Stoffwindelförderung in Kiel

Die Förderung von Stoffwindeln in Kiel wurde in den vergangenen Jahren gut angenommen und hat bereits Wirkung gezeigt. Im Jahr 2022 haben 250 Familien die Förderung in Anspruch genommen und dadurch 100 Tonnen Restmüll gespart. Das zeigt, dass finanzielle Anreize einen wichtigen Beitrag zur Müllvermeidung leisten können.

In den meisten Fällen scheiterte die Weiterführung der städtischen Stoffwindelförderung an finanziellen Gründen. Auch in Kiel ist die Fortführung an der Haushaltsplanung gescheitert, obwohl die Förderung zuvor gut angenommen wurde und positive Effekte gezeigt hat.

Ziel: Müllvermeidung und finanzielle Entlastung der Kommunen