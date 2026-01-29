Wann? Mittwoch, 25. Februar 2026 um 17.00 Uhr Wo? Hof Akkerboom Eintritt: 20-, Euro Tickets: unter der Telefonnummer: 0431/5353670

Was erwartet euch beim Kochabend?

Ihr kocht gemeinsam mit geretteten Lebensmitteln, die sonst im Müll gelandet wären. Das Besondere: Niemand weiß vorher, welche Zutaten zur Verfügung stehen. Daraus entstehen spontane Menükreationen, die ihr zusammen entwickelt. Der Abend verbindet Kreativität, Nachhaltigkeit und geselliges Miteinander in der Küche.

Wer steckt hinter der Aktion?

foodsharing Kiel e.V. ist eine Umweltorganisation mit klarer Mission: genießbare Lebensmittel vor der Verschwendung bewahren. Der Verein "fairteilt" überschüssige Lebensmittel und setzt damit ein starkes Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung. Durch lokales Engagement schafft foodsharing Kiel Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.

Warum ist das Konzept besonders?

Improvisationskochen fordert eure kulinarische Kreativität heraus und zeigt, wie vielseitig gerettete Lebensmittel sein können. Ihr lernt, aus unerwarteten Zutaten köstliche Gerichte zu zaubern. Gleichzeitig leistet ihr einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz und erlebt, wie lecker Nachhaltigkeit schmecken kann. Der Abend beweist: Lebensmittelrettung macht Spaß und verbindet Menschen.

Wie könnt ihr teilnehmen?

Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich, da die Plätze begrenzt sind. Der Kochabend findet am 25. Februar um 17 Uhr statt. Meldet euch rechtzeitig unter der Telefonnummer: 0431/5352670, um dabei zu sein. Bringt Kochlaune und Experimentierfreude mit – alles andere wird vor Ort organisiert.

Noch mehr spannende Events in eurer Stadt entdecken?