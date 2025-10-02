Hundetag in der Arche Warder – ein tierisches Erlebnis für Mensch und Hund

Was macht den Hundetag in der Arche Warder besonders?

Beim Hundetag in der Arche Warder erlebt ihr abwechslungsreiche Mitmach-Aktionen, die für euch und euren Hund einen unvergesslichen Tag schaffen. Der Tierpark ist an diesem Tag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, ihr zahlt den regulären Eintritt, aber alle Hunde haben freien Zugang. Das Gelände bietet viel Raum für Aktivitäten, wobei ihr gemeinsam mit eurem Vierbeiner Neues ausprobieren könnt.

Mitmach-Aktionen und Programmhighlights

Ihr könnt euch auf eine Hunderallye, ein Hunderennen und spannende Agility-Stationen freuen, die speziell für den Hundetag aufgebaut werden. Diese Aktionen bieten die Gelegenheit, euren Hund spielerisch zu fordern und eure Bindung zu stärken. Für Abwechslung ist gesorgt, sodass jeder Hund – ob sportlich oder verspielt – auf seine Kosten kommt.

Experten und Vorführungen für Hundeliebhaber

Auf der Veranstaltungswiese erwarten dich interessante Vorführungen zum Hundesport sowie zur Ausbildung und zum Einsatz von Hunden. Die Hundestaffel des THW Neumünster demonstriert live ihre Arbeit und zeigt, wie wichtig Teamarbeit im Einsatz ist. Auch der Verein K-9 Tiersuche Nord stellt seine wertvolle Unterstützung für entlaufene Tiere vor und gibt wertvolle Einblicke. Zusätzlich erhaltet ihr Informationen zur Arbeit eines Schulhundes und erfahrt, wie Dummy-Training und Jagdhunde im Alltag eingesetzt werden. So profitiert ihr von praxisnahem Expertenwissen direkt vor Ort.

Spaß-Hunderennen: Das große Highlight

Das Spaß-Hunderennen ist das zentrale Highlight des Tages und findet von 12:30 bis 15 Uhr auf der großen Wiese hinter dem "Haus der Natur" statt. Hier misst sich euer Hund mit anderen Vierbeinern in einem fairen Wettbewerb. Um 16 Uhr werden die Sieger bekannt gegeben und mit kleinen Preisen belohnt. Dieser Programmpunkt sorgt für Begeisterung bei Zuschauern und Teilnehmern gleichermaßen.



Rund um das „Haus der Natur“ entdeckst du auf der Hunde-Messe viele Produkte für deinen vierbeinigen Freund. Zahlreiche Aussteller präsentieren Nützliches und Schönes, das den Alltag mit deinem Hund bereichern kann. Für das leibliche Wohl sorgen die Grillstation und die Farmküche der Arche Warder, sodass auch Kulinarik sichergestellt wird.

Hinweise für deinen Besuch

Während des Aufenthalts besteht Leinenpflicht für alle Hunde, damit ein entspanntes Miteinander möglich ist. Darüber hinaus gilt die Tollwut-Impfpflicht: Bitte haltet den Impfpass eurer Hundes an der Kasse bereit und legt ihn unaufgefordert vor. So steht einem sicheren und gelungenen Tag nichts im Weg.

