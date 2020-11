Herbst-Tipps für Autofahrer vom TÜV NORD

Frühzeitig Licht einschalten

"Zuverlässig funktionierende Beleuchtung ist jetzt besonders von Bedeutung – nicht nur, um selbst eine bessere Sicht zu erlangen, sondern auch um von anderen Verkehrsteilnehmern frühzeitig gesehen zu werden", erklärt Udo-Heinz Krause, Leiter der TÜV-NORD-STATION Kiel.

Hierbei ist vor allem zu bedenken, dass die besten Scheinwerfer niemandem etwas nutzen, wenn sie nicht in Betrieb genommen werden. Also: Licht an! Das gilt für alle Verkehrsteilnehmer. "Nicht beleuchtete Fahrräder sind vor allem in der dunklen Jahreszeit ein enormer Risikofaktor im Straßenverkehr. Jeder, der auf den Straßen unterwegs ist, muss von anderen Verkehrsteilnehmern gesehen werden können", sagt der TÜV-Experte.

In Deutschland ist es jedoch nicht verpflichtend, ganztags mit Licht zu fahren, so wie es in vielen anderen Ländern der Fall ist. Vor allem im Herbst und Winter, wenn die Dämmerung früh einsetzt und die Sicht durch Nebel oder Regen verschlechtert wird, ist es jedoch ratsam, das Licht frühzeitig einzuschalten.

Udo-Heinz Krause empfiehlt, die Beleuchtung vor Fahrtantritt immer zu prüfen, außerdem fügt er hinzu: "Bei modernen Fahrzeugen mit automatischen Lichtsensoren ist zu bedenken, dass die Sensoren keine witterungsbedingten Sichtbehinderungen erkennen und manuell eingeschaltet werden müssen, sofern schlechte Sicht das Fahren beeinträchtigt."

Tagfahrlicht ist tagsüber nicht immer ausreichend

Tagfahrlicht ist eine praktische Sache, denn die zusätzlichen schwächeren Frontleuchten sorgen für mehr Sichtbarkeit, ohne zu blenden. "Bei schlechten Wetterverhältnissen reichen diese jedoch nicht aus, denn das Tagfahrlicht der modernen Autos kommt bei Dämmerung und schlechter Sicht schnell an seine Grenzen", weiß der Stationsleiter. "In diesem Fall sollte auch tagsüber mit Abblendlicht gefahren werden."

Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte richtig einsetzen

Nebelscheinwerfer sind eine zusätzliche Beleuchtungseinrichtung und somit nicht obligatorisch. Verfügt das Fahrzeug über Nebelscheinwerfer, ist es wichtig, diese richtig zu verwenden. "Bei starkem Nebel, Regen oder bei Schneefall dienen Nebelscheinwerfer dazu, die Fahrbahn auszuleuchten – aber auch wirklich nur dann", sagt Udo-Heinz Krause, Leiter der TÜV-NORD-STATION Kiel.

Beträgt die Sichtweite auf der Autobahn weniger als 150 Meter, außerorts weniger als 120 Meter oder innerorts weniger als 70 Meter, dürfen die Nebelscheinwerfer eingeschaltet werden. Bei der Benutzung bei guter Sicht, droht ein Bußgeld.

Die sich am Heck befindliche stark blendende Nebelschlussleuchte dient wiederum dazu, den nachfolgenden Verkehr zu warnen. "Die Nebelschlussleuchte darf nur eingeschaltet werden, wenn die Sicht aufgrund von Nebel weniger als 50 Meter beträgt. Man kann sich an der Entfernung zwischen zwei Leitpfosten orientieren. Von einem zum nächsten Pfosten sind es 50 Meter", erklärt Krause.



Finger weg vom Fernlicht bei Nebel und Schnee: Durch die Feuchtigkeit in der Luft bei Nebel oder Schnee wird das helle, durch das Fernlicht ausgestrahlte Licht, zurückgeworfen und blendet den Fahrer. Der TÜVExperte rät: "Bei erheblichen Sichtbehinderungen sollten lieber die Nebelscheinwerfer eingesetzt werden anstelle des Fernlichtes."