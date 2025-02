Forschung: Große Unterschiede zwischen nah verwandten Bakterien entdeckt

Forschende der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, des Max-Planck-Instituts für Evolutionsbiologie in Plön und des Imperial College London haben herausgefunden, dass sich krankmachende Pseudomonas aeruginosa-Bakterien in ihren Genen massiv unterscheiden. Die Ergebnisse wurden kürzlich in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht.