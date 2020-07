Grillabende ohne Plastik – so geht's!

Der plastikfreie Juli hat viele dazu inspiriert, einen Selbstversuch zu starten. Das geht in Sachen Essen mitnehmen in der Dose, Leitungswasser in der Glasflasche, Einkauf nur mit Stoffbeuteln, vielleicht auch mal lose Nudeln im Unverpacktladen kaufen noch ganz gut. Doch an einem der wenigen sommerlichen Tage wollte das Team von TrendRaider einen Grillabend machen. Tja… und da musste erstmal genauer geplant werden.