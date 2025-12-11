Wann? Dienstag, 16. Dezember 2025 Wo? Stadtmuseum Warleberger Hof Anmeldung: unter museum@kiel.de

Was bietet euch die Ausstellung?

In der Ausstellung entdeckt ihr historische Fotos, die Kiels Alltag und Wandel zwischen 1900 und 1950 zeigen. Die eindrucksvollen Aufnahmen eröffnen neue Perspektiven auf das Leben der Stadt und schaffen eine Verbindung von Vergangenheit zu Gegenwart.

Die Führung "Sofort im Bilde!“ findet am 16. Dezember von 16 bis 17 Uhr statt. Sie wird von Historikerin Annette Mörke geleitet und von einem Gebärdensprachdolmetscher begleitet. Gehörlose und hörgeschädigte Gäste erhalten so einen umfassenden Zugang zu den Inhalten.

Warum ist das Angebot besonders?

Dieses Format macht Stadtgeschichte für alle erlebbar, da Informationen in Gebärdensprache vermittelt werden. Dadurch wird ein gleichberechtigter Zugang geschaffen und kulturelle Teilhabe gefördert.

