Home Suche Termine Branchenbuch
Startseite > Stadtinfo > Rundgänge & Führungen > Fuehrung fuer gehoerlose Menschen
 
 
 
 
 

Kieler Geschichte barrierefrei erleben

Stadtinfo Rundgänge & Führungen

Erlebt Kiels Geschichte von 1900 bis 1950 im Stadtmuseum Warleberger Hof. Die Ausstellung "Momente einer Stadt“ bietet einen besonderen Rundgang mit Gebärdensprache.

Außenansicht des Warleberger Hofes
Stadtmuseum Warleberger Hof, © Landeshauptstadt Kiel / Bodo Quante
Avatarbild von Autor Tim-Marcel Boyens Tim-Marcel Boyens
Wann? Dienstag, 16. Dezember 2025
Wo? Stadtmuseum Warleberger Hof
Anmeldung: unter museum@kiel.de

Was bietet euch die Ausstellung?

In der Ausstellung entdeckt ihr historische Fotos, die Kiels Alltag und Wandel zwischen 1900 und 1950 zeigen. Die eindrucksvollen Aufnahmen eröffnen neue Perspektiven auf das Leben der Stadt und schaffen eine Verbindung von Vergangenheit zu Gegenwart.

Die Führung "Sofort im Bilde!“ findet am 16. Dezember von 16 bis 17 Uhr statt. Sie wird von Historikerin Annette Mörke geleitet und von einem Gebärdensprachdolmetscher begleitet. Gehörlose und hörgeschädigte Gäste erhalten so einen umfassenden Zugang zu den Inhalten.

Warum ist das Angebot besonders?

Dieses Format macht Stadtgeschichte für alle erlebbar, da Informationen in Gebärdensprache vermittelt werden. Dadurch wird ein gleichberechtigter Zugang geschaffen und kulturelle Teilhabe gefördert.

Weitere spannende Kulturevents in Kiel findet ihr bei uns – lasst euch inspirieren!

Quelle:  Landeshauptstadt Kiel

Ortsinformationen

Kieler Stadtmuseum Warleberger Hof
Dänische Straße 19
24103 Kiel
 Website
 
 

Das könnte dich auch interessieren

 

Ausgewählte Topartikel