Wann? Dienstag, 3. Februar 2026, 17.00 Uhr Wo? Kieler Rathaus Eintritt: kostenlos

Was erwartet euch bei der Sitzung?

Das Programm ist vielseitig und praxisnah gestaltet. Ralf Riegler von der Abteilung für Einbürgerung informiert über aktuelle Entwicklungen in der städtischen Einbürgerungspraxis. Danach stellen Verena Raza vom AWO-Kreisverband Kiel und Victoria Wierzbicki von der Diakonie Plön das Projekt "JMD Digital-Hub" vor. Journalist Reinhard Pohl berichtet zudem über die Lage im Iran.

Wie unterstützt die Stadt Integration?

Die Landeshauptstadt Kiel fördert aktiv den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Alina Los vom Referat für Migration präsentiert den Förderfonds "Zusammenhalt stärken – Teilhabe sichern". Mit diesem Programm werden Projekte finanziell unterstützt, die Integration und Teilhabe in Kiel voranbringen. So entstehen konkrete Chancen für gemeinsame Initiativen vor Ort.

Was bietet der JMD Digital-Hub?

Die Online-Plattform jmd4u richtet sich gezielt an junge Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte. Sie bietet digitale Informationen und Orientierung zu wichtigen Alltagsthemen. Das Projekt macht Unterstützungsangebote niedrigschwellig zugänglich. Durch die Vorstellung erfahrt ihr, wie digitale Tools Integration erleichtern können.

Wer kann an der Sitzung teilnehmen?

Die Forumssitzungen sind grundsätzlich öffentlich – Gäste sind jederzeit herzlich willkommen. Ihr findet den Ratssaal im Kieler Rathaus am Fleethorn 9. Weitere Informationen gibt es auf migranten-forum-kiel.de oder beim städtischen Referat für Migration unter 0431 901-3234. Auch per E-Mail an Forum-Migration@kiel.de könnt ihr euch informieren.

Warum ist das Forum wichtig?

Das Forum für Migrantinnen und Migranten schafft einen direkten Dialog zwischen Stadtverwaltung und Zivilgesellschaft. Hier werden aktuelle Themen diskutiert und konkrete Lösungen entwickelt. Die regelmäßigen Sitzungen stärken die Vernetzung und machen Teilhabe sichtbar. So entsteht ein lebendiges Miteinander in der Sailing City.

