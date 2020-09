Farben Fischer in der Rendsburger Landstraße

Nach mehr als 60 Jahren in der Ringstraße hatte sich so die Verkaufsfläche verdreifacht, es sind ausreichend Parkplätze vorhanden, und das Warenangebot ist übersichtlicher für den Kunden geworden.



Das Produktsortiment umfasst Bootsfarben der bekannten Hersteller wie z. B. Hempel, International, Owatrol, Jotun, Wohlert und vielen mehr und auch alle Anstrichmittel und Zubehör für Haus und Garten sind erhältlich.



Mit den Mischanlagen kann das Team 1 Mio. Farbtöne produzieren. Ihr Wunschfarbton wird sofort zum Mitnehmen angerührt. Alle Malerwerkzeuge sind am Lager. Schleifmittel, Klebebänder und Dichtmassen sind in reichhaltiger Auswahl vorhanden.

Alle Produkte gibt es auch im Online-Shop oder besuchen Sie uns in unserem Ladengeschäft.