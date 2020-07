Familienradtour zu Spielplätzen am Ostufer

Die Spielplatztour auf dem Kieler Ostufer ist zwischen 10 und 14 km lang und führt über Gaarden, Ellerbeck und Wellingdorf bis zu den alten Schwentinebrücken. Während der Tour besteht die Möglichkeit an zahlreichen Spielplätzen und Freizeitmöglichkeiten anzuhalten.

Auch die tollen Ausblicke auf das Fördepanorama entlang der Strecke bieten Gelegenheit für Zwischenstopps. Im Schwanenseepark und im Volkspark sind Schiebestrecken unvermeidlich, da Radfahren in diesen Parkanlagen nicht erwünscht ist.



Für entdeckungslustige Familien vom Westufer bietet sich als Start und Zielpunkt der Umsteiger am Hauptbahnhof an – vor allem für Familien, die (noch) keinen Fahrradanhänger beziehungsweise kein Kinderrad haben: Beides kann im Umsteiger ausgeliehen werden.



"Radfahren macht Spaß, ist gesund, leise und klimaneutral. Wir wollen den Kielerinnen und Kielern Anregungen geben, ihre Stadt (neu) zu entdecken", sagt der städtische Radverkehrsbeauftragte Uwe Redecker.



Das Faltblatt zum Tourenvorschlag ist unter www.kiel.de zu finden.

Bild © Lupo / pixelio.de