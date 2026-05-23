Familienfest im Kindheitsmuseum

Wann? Samstag, 30. Mai 2026, 14.00 bis 17.00 Uhr Wo? Kindheitsmuseum Schönberg Eintritt: frei

Was erwartet euch beim Familienfest?

Das Kindheitsmuseum verwandelt sich in einen bunten Reisekosmos rund um den Globus. An verschiedenen Stationen entdeckt ihr, wie Kinder auf unterschiedlichen Kontinenten leben, lernen und spielen. Das Motto "Weltreise – Packt euren Entdeckerkoffer!" verspricht einen erlebnisreichen Nachmittag für die ganze Familie. Ob kleine Entdecker ab 3 Jahren oder große Weltreisende bis 14 Jahre – hier findet jeder altersgerechte Spiele und kreative Mitmachaktionen.

Alle teilnehmenden Kinder erhalten einen eigenen Reisepass, in dem sie die besuchten Stationen sammeln können. Wer alle Stationen erfolgreich absolviert, darf sich am Ende über eine kleine Überraschung freuen. Ein besonderes Highlight ist der Entdecker-Jeep als Fotopoint, an dem ihr tolle Erinnerungsfotos schießen könnt. Die Rallye führt euch spielerisch durch die verschiedenen Kontinente und vermittelt dabei spannendes Wissen.

Was gibt es neben den Stationen?

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Kaffee, Kuchen und Kaltgetränke stehen für euch bereit. Die beliebte Tombola lockt mit zahlreichen tollen Gewinnen von vielen Sponsoren aus der Region. Der Erlös aus den Einnahmen kommt der wichtigen Arbeit des Museums zugute. So verbindet ihr Spaß mit einem guten Zweck.

"Das Familienfest ist eines der beliebtesten Formate unseres Museums", erklärt Bernd Hase, Vorsitzender des Museumsvereins. Es bietet Jahr für Jahr eine gelungene Mischung aus Bildung, Spiel und gemeinsamer Zeit. Das Museum möchte Familien einen schönen und spannenden Nachmittag bieten – mit vielen kleinen Überraschungen. Der Eintritt ist frei, sodass alle Familien teilnehmen können.

Neben dem Familienfest bietet das Kindheitsmuseum das ganze Jahr über vielfältige Veranstaltungen an. Dazu gehören Lesungen, Puppentheater und Sütterlin Schreibkurse. Bei Führungen erhaltet ihr spannende Einblicke in die Geschichte der Kindheit. Das Museum ist ein Ort, an dem Vergangenheit lebendig wird. Hier könnt ihr entdecken, wie sich Kindheit über die Jahrzehnte verändert hat.

Ihr plant weitere Familienausflüge? Wir von kiel-magazin.de haben noch viele andere spannende Tipps für euren nächsten Besuch.