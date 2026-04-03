Easter Ride Kiel 2026
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Motorradfahrer als Osterhasen verkleidet, die durch Kiel brausen und dabei Gutes tun – das ist der Easter Ride. Am Ostermontag, 6. April, startet die dritte Auflage des Ereignisses. Über 200 Biker werden erwartet, die gemeinsam eine 52 Kilometer lange Tour durch die Stadt fahren.
Was erwartet euch beim Easter Ride?
Der Easter Ride ist eine Benefiz-Motorradtour, bei der sich Biker als Osterhasen verkleiden und durch Kiel und Altenholz fahren. Die Veranstaltung sammelt Spenden für den guten Zweck und hat sich in den letzten Jahren zu einem festen Termin in der Szene entwickelt. Ähnlich wie die traditionellen Weihnachtsmann-Fahrten im Advent bringt das Event Spaß und soziales Engagement zusammen. Die Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich, sodass spontane Mitfahrer willkommen sind.
Der Start erfolgt am Ostermontag, 6. April 2026, um 12.30 Uhr auf dem Famila-Parkplatz in der Wik. Ab 12 Uhr können sich die ersten Motorradfahrer dort versammeln und ihre Maschinen präsentieren. Die gesamte Ausfahrt dauert etwa 75 Minuten und führt über eine 52 Kilometer lange Strecke. Einzige Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass euer Motorrad eine Mindestgeschwindigkeit von Tempo 60 erreicht.
Welche Route nehmen die Easter Rider?
Die Strecke führt zunächst durch die Kieler Innenstadt über Kiellinie, Düsternbrooker Weg, Wall, Kaistraße und Bahnhofstraße. Anschließend geht es über den Ostring Richtung Schönkirchen und über die Werftstraße zurück zur Innenstadt. Von dort führt die Route über die Holtenauer Straße in die Wik und über die Holtenauer Hochbrücke nördlich des Nord-Ostsee-Kanals.
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Nördlich des Kanals dreht der Konvoi eine Runde durch Friedrichsort, Altenholz und Holtenau. Schaulustige haben entlang der gesamten Route die Möglichkeit, das bunte Spektakel vom Straßenrand aus zu verfolgen.
Warum lohnt sich ein Besuch?
Der Easter Ride verbindet Motorradkultur mit sozialem Engagement auf unterhaltsame Weise. Die verkleideten Biker sorgen für gute Stimmung und ziehen die Blicke auf sich. Gleichzeitig unterstützt die Veranstaltung einen guten Zweck durch Spendensammlungen. Für Motorradfans ist es eine tolle Gelegenheit, Teil einer großen Community zu sein. Für Zuschauer bietet das Event kostenlose Unterhaltung und österliche Atmosphäre an einem der ersten Frühlingstage.
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