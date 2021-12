Digitale Schatzsuche: Alexa-Skill der Ostsee Schleswig-Holstein

Plätzchen backen, Weihnachtsfilme schauen und es sich gemütlich machen: Der Winter ist die Zeit für kuschelige Stunden Zuhause. Wer trotzdem ein bisschen Reiselust und Abenteuer erleben möchte, kann mit der Ostsee Schleswig-Holstein (OHT) auf Schatzsuche gehen.

Und so geht's: Wer "Alexa, starte Ostseeschätze" in sein Alexa-Gerät spricht, startet das spannende Rätsel. Die Schatzsucher "reisen" durch rund 50 Orte zwischen Glücksburg und Travemünde sowie in der Holsteinischen Schweiz. Irgendwo hier liegen die Schätze verborgen – etwa 380 mögliche Verstecke gibt es. Die Spieler entscheiden, ob sie zuerst etwas über die verschiedenen Ostseeorte erfahren möchten oder sich gleich auf die Suche nach einem Schatz begeben.

Wer gleich beginnen möchte, trifft auf Schatzmeisterin Simone oder Fischer Owe. Jetzt kann der Schatzsucher schon erste Vermutungen anstellen, bekommt aber auch Hilfestellung und Tipps. Dabei erfährt der Spieler neue Inspiration für Tagesausflugsziele an der Ostsee und der Holsteinischen Schweiz und entdeckt den ein oder anderen "neuen" Urlaubsort für sich.

Der Schatz wird geklaut und gut versteckt. Zum Beispiel vom "Klabautermann". Wer eine Vermutung oder einen Lieblingsort hat, kann es dort probieren. Alexa schlägt dafür mögliche Orte und Sehenswürdigkeiten zur Auswahl vor, an denen der Schatz liegen könnte. Während oder nach der Suche können Skill-Spieler auch immer mehr über die einzelnen Orte erfahren und so auch Inspiration zum Auffinden der zukünftigen Verstecke erhalten. Dabei sind nicht nur die Hotspots vertreten, sondern auch kleinere Orte an der Küste und in der Holsteinischen Schweiz.

Der Skill funktioniert auf allen Alexa-Geräten vom kleinen Echo Dot bis zum Echo Show. Ostseeschätze kann beliebig oft gespielt werden. Die Schätze werden immer zufällig an verschiedenen Orten versteckt. Wer wissen will, wie gut er geraten hat, erhält am Ende eine Auskunft darüber, wie viele Schritte er gebraucht hat und wie viele Spieler den Schatz bereits vorher gefunden haben.

Entwickelt wurde der Skill von der Firma Travello, ebenfalls ansässig in Schleswig-Holstein.

Direkter Link zum Skillstore

Weitere Informationen zu einem Urlaub an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins erhalten Interessierte online unter www.ostsee-schleswig-holstein.de.

Quelle: Ostsee-Holstein-Tourismus e.V.